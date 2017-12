"Just praegu on mehed immigratsioonibüroo välismaalaste registreerimise ametis ja käivad ükshaaval sees, kust saavad allkirja vastu oma templid kätte. Ilmselt on nüüd oodata ainult lendu. Kui vahepeal midagi ei juhtu, saavad mehed hakata peagi koju sõitma," rääkis Maiberg.

Kohapeal on ka Eesti välisministeeriumi ametnikud, kes käivad iga mehega koos immigratsioonibüroos kaasas.

ERR-i ajakirjaniku sõnul on meeste kojusõit organiseeritud nii, et nad tulevad erinevate lendudega, sest 14 laevakaitsjale ei õnnestunud ühele lennule kohti saada. Eeldatavalt õnnestub meestel koduteele asuda India kohaliku aja järgi südaööl.

"Poistel on asjad pakitud ja nad hakkavad peagi lennujaama poole minema. Kuidas neil lennujaamas läheb, on muidugi iseteema, aga loodame parimat."

Laevakaitsja Raigo Kustmann ütles ERR-ile, et mõte kojujõudmisest pole veel kohale jõudnud. "See on uskumatu. See on väga hea töö Eesti ametnike poolt."

Tarmo Maibergi sõnul on meestel aastatega kogunenud rohkem isiklikke asju kui nad saavad kaasa võtta, mistõttu igaühel tuleb nüüd teha valik, mida koju kaasa võtta ja mida maha jätta.

"Kaasa saavad nad võtta ühe pagasiühiku ehk 23 kilogrammi jagu asju. Mis üle jääb, jäetakse maha," sõnas Maiberg.