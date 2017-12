Eesti laevakaitsjad on saanud Indiast väljasõiduks vajalikud templid kätte, pakkinud oma isiklikud asjad ja on juba lennujaamas, et eeloleval ööl hakata kodu poole lendama, kinnitas Indias viibiv ERR-i ajakirjanik Tarmo Maiberg.

Maiberg rääkis "Aktuaalses kaameras", et teisipäevane päev on olnud laevakaitsjatele väga pikk.

"Juba hommikul oli vaja välisministeeriumi asekantsleril Annely Kolgil ja konsul Mats Kuuskemaal olla välismaalaste ametis kohal, et teha viimased - nagu nad ise ütlesid - paberiga toimetamised," selgitas Maiberg.

"Siis selgus ootamatult, et millegi pärast ei olnud passi koopiad kaasas. Sellest ei olnud ka varem kordagi juttu olnud. Seetõttu tekkis väike viivitus, mis kestis kella 18-ni õhtul meie aja järgi. Siis sai ka see takistus lahendatud ja mehed said oma väljasõiduviisa kätte. Nad läksid hotelli asju võtma ja peaksid olema teel lennujaama," rääkis Maiberg kella 18.30 ajal.

Maibergi sõnul on protseduurid lennujaamas ilmselt samuti pikad.

Maiberg ütles, et kui kõik läheb hästi, siis võiksid mehed olla kolmapäeva pärastlõunast alates kodus.

Kui esialgu oli Maibergi sõnul meeste kojusõit organiseeritud nii, et nad pidid tulema erinevate lendudega, sest 14 laevakaitsjale ei õnnestunud ühele lennule kohti saada, siis viimase info kohaselt on nad saanud kõik ühe lennu peale.

"Seega kõik 14 laevakaitsjat peaksid tulema ühe lennuga," märkis ajakirjanik.

Ka Suurbritannia laevakaitsjad said oma viisadele templid ja peaksid teisipäeval koju lendama.

Päeval rääkis Maiberg, et laevakaitsjad käisid immigratsioonibüroo välismaalaste registreerimise ametis ükshaaval kabinetis, kust said allkirja vastu oma väljasõiduviisa templid kätte.

Kohapeal olid ka Eesti välisministeeriumi ametnikud, kes käisid iga mehega koos immigratsioonibüroos kaasas.

Laevakaitsja Raigo Kustmann ütles ERR-ile, et mõte kojujõudmisest pole veel kohale jõudnud. "See on uskumatu. See on väga hea töö Eesti ametnike poolt."

"Mul on sellised emotsioonid praegu, et ma ei suuda ühelegi küsimusele õigesti vastata. Ma olen õnnelik, ma olen õnnelik ja ma olen tõepoolest õnnelik. Mul ei ole sõnu," ütles Deniss Suhhanov Maibergile.

"Tegelikult on, nagu öelda, tühjus, sest see riik õppis meid juba nii hästi tundma, et ei ole vaja ette lõbustada," sõnas Dmitri Pappel.

Tarmo Maibergi sõnul on meestel aastatega kogunenud rohkem isiklikke asju kui nad saavad kaasa võtta, mistõttu igaühel tuleb nüüd teha valik, mida koju kaasa võtta ja mida maha jätta.

"Kaasa saavad nad võtta ühe pagasiühiku ehk 23 kilogrammi jagu asju. Mis üle jääb, jäetakse maha," sõnas Maiberg.