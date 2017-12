Riigikogu rahanduskomisjonis kukkus teisipäeval hääletusel läbi eelnõu, mis nägi muu hulgas ette alkoholi aktsiisitõusu vähendamise. See tähendab, et riigieelarve vastuvõtmine lükkub edasi.

Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu hääletusel sai rahanduskomisjonis saatuslikuks fraktsioonidevälise Margus Tsahkna hääl.

Tsahkna ütles ERR-ile, et hääletas vastu, kuna toetab kümne miljoni euro suuruse toetuse taastamist riigieelarves kaitseinvesteeringuteks.

Hääled jagunesid kuus poolt ja kuus vastu.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini kinnitusel olid „opositsioon ja Tsahkna vastu valitsuse viimasele kavale alandada alkoholi aktsiisi[tõusu], mis tähendab, et aktsiiside kasv võib jääda samaks nagu varem kokku lepiti“.

Tsahkna rõhutas, et seni kuni ei ole tagasi pööratud 10 miljoni eurone kaitseinvesteeringute kärbe, millega tõsteti suure koguse lahingumoona ostmine aasta võrra edasi, tema oma toetust uuele riigieelarvele ei anna. „Kaitse-eelarve ei ole kunagi olnud eelarve aukude lappimiseks,“ ütles ta.

"Loodan, et 10 miljonit äravõetud kaitseinvesteeringute eurot siiski riigieelarve menetlemise käigus leitakse ja sellega likvideeritakse iseseisva kaitsevõime lüngad. Küsimus on ju selge – kui kaua me suudame sõjaolukorras iseseisvalt vastu pidada,“ sõnas Tsahkna, kes enne võimuvahetust IRL-is oli Ratase valitsuses kaitseminister.

Kobareelnõu jõuab seega muutmata kujul kolmapäeval riigikogu täiskogu ette. Selle vastuvõtmisest sõltub ka aktsiisitõusu vähendamisega arvestava riigieelarve eelnõu viimane hääletus.

Veel esmaspäeval nihutas riigikogu juhatus riigieelarve lõpliku hääletuse 13. detsembrilt 20. detsembrile. Nüüd on ka see niigi tavapärasega võrreldes hiline tähtaeg küsimärgi all.

Samas ütles Stalnuhhin ERR-ile, et riigieelarve lõpphääletus parlamendis on 20. detsembril. „Meil ei ole muud võimalust,“ lisas ta.

Opositsioonilise Reformierakonna juht Hanno Pevkur ütles vastuseks küsimusele, miks nende esindajad rahanduskomisjonis aktsiisitõusu vähendamise vastu hääletasid, et ka poolik tõus on tõus. "Oleme igasuguse tõusu vastu."

Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise eelnõuga oli kavas luua füüsilisest isikust ettevõtjale äriühinguga sarnane maksukeskkond, kuid valitsusliit tegi sellest niinimetatud kobarseaduse ja lisas kiiremaks menetlemiseks sinna juurde sätted, millega soovis alandada õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiiside veebruarikuist tõusu kaks korda.