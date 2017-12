Nordic Aviation Groupi ja neile lennukeid rentiva Transpordi Varahalduse OÜ juhid käisid teisipäeval riigikogu majanduskomisjoniga kohtumas ning Kivimägi ütles, et nädala-pooleteise pärast on oodata tähtsaid uudiseid.

"Jutt on ühest võimalikust uuest sihtkohast. Kaks sihtkohta on juba välja hõigatud - Rumeenia ja Makedoonia, aga üks hea uudis on ootel," kinnitas ta, lisades, et täpsemat infot anda pole tal voli.

Kivimäe sõnul kinnitas Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm, et erinevalt varasemast prognoosist, mille järgi lubati ettevõttele tänavuseks aastaks kuue miljoni euroga miinusesse jäämist, tullakse jämedalt nulli, mis on väga positiivne tulemus.

Kui heade tulemuste taga on üheltpoolt eesistumisega seotud ühekordne mahtude ja tulude kasv, siis teie poolena rõhutas Kivimägi kestvamat poolt ehk arvestatava mahuga allhankelepinguid LOT Polish Airlinesi ja SASiga.

Tallinna lennujaamast lendab umbkaudu iga neljas reisija Nordicaga ning turuosa kasvas eelmise aasta 18 protsendi juurest 26-27 protsendini. Taustana mainis Kivimägi, et Estonian Airi ajal oli tipptulemuseks 40 protsendi suurune turuosa, kuid praegune turuolukord on tema sõnul hoopis teistsugune.

"Täna realistlikult võiks maksimaalne eesmärk olla kolmandik, aga ka praegune kasv on väga hea näitaja. Nii et aasta märksõnaks saab kindlasti nimetada mahtude kasvu," lausus majanduskomisjoni asejuht.

Ta lisas, et tulevaks aastaks pole tänavusega võrreldavat mahtude kasvu põhjust eeldada, selle võrra rohkem tuleb aga pöörata tähelepanu lendude toimumise regulaarsusele, mis on seoses mahtude kasvuga natuke kannatada saanud, olles sel aastal 98-99 protsenti, aga eesmärk on saavutada 99 protsenti ja üle selle.

"Inimeste lemmikküsimus on see, kas ka järgmisel aastal on põhjust kohata Carpatairi, mis emotsionaalselt pole võrreldav Nordica otse liisitavate lennukitega. Järgmise aasta äriplaani järgi loodetakse saada hakkama oma lennukitega, mis on otse liisitud, aga ei saa välistada mingit lühemat perioodi," lausus Kivimägi ja lisas, et Carpatairi õhusõidukid on tehniliselt korras, probleem on aga emotsionaalne.

Transpordi Varahalduse OÜ liisib Nordicale kuut lennukit, lennuettevõtte enda lennukipargis on 16-17 õhusõidukit. Varahaldusel ei ole hüppelist kasvuplaani, aga nende majandusnäitajad ja koostöö Nordicaga on Kivimäe sõnul head ning kui ettevõtte loomise osas oli kunagi kriitikat, siis nüüdseks on see end õigustanud.

"Kokkuvõttes ei pea sellest aastast ülemäära eufooriasse langema, aga mõlema firma juhid väärivad tunnustust," nentis Kivimägi. "Konkurents on lennundusturul jätkuvalt tihe ja üks tõsisemaid konkurente on Air Baltic, mis minu hinnangul teeb turul dumpingut, mis teeb konkurentsiolukorra turul keerulisemaks".