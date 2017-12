Päikeseenergial on tohutu potentsiaal, mida osatakse tänapäeval päris hästi rakendada. Tuleb välja, et Eesti asub päikeseenergia kasutamiseks vägagi soodsa koha peal.

Raamatusõpru on teinud nõutuks Prisma Peremarketite jõulukampaania, kus õnnetu näoga lapsed kurvastavad kingiks saadud raamatute üle. Kultuuriinimesed on algatanud vastukampaania Facebooki lehe "Jälle raamat!" näol.

Bangladesh eitab, et rohingjad on Bangladeshi kodanikud. Koos viimaste põgenikega elab Bangladeshis kokku üle miljoni rohingja.

Rohingjad on kodakondsuseta vähemus ning Birma valitsus keelab sõna "rohingja" kasutamise, nimetades nende kogukonda bengaliteks. Võimude sõnul on nad ebaseaduslikult Bangladeshist saabunud ja seega ei peaks neid pidama Birma üheks etniliseks grupiks.

Lynn kinnitas, et protsessi kaasatakse ka ÜRO agentuurid, kuid ta ei andnud ÜRO uurijatele kohest ja takistusteta ligipääsu Birmasse, kuigi ÜRO on seda nõudnud.

"Arvestades, et rohingjad peavad ennast eristuvaks etniliseks grupiks, kellel on oma keel ja kultuur, ning et ka kurjategijad peavad neid erinevasse etnilisse, rahvuslikku, rassilisse ja usulisse gruppi kuuluvateks - arvestades kõike seda, kas keegi saab välistada genotsiidi elemente?" küsis Zeid seepeale.

ÜRO inimõiguste voliniku Zeid Ra'ad al-Husseini sõnul ei ole välistatud, et Birma julgeolekujõud on rohingjade vastu toime pannud genotsiidi.

