Enamik Rootsis lapsmigrandina varjupaika taotlenuist osutusid täiskasvanuiks

Rootsi kohtumeditsiini agentuur kontrollis ligi 8000 inimest, kes olid taotlenud lapsmigrandina varjupaika, kuid selgus, et umbes 6600 neist olid tegelikult vanemad kui 18-aastased.

Kontrolliti vaid inimesi, kelle puhul oli alust seada nende vanus kahtluse alla, vahendas BBC Rootsi meediat.

Lapsmigrantide puhul on väiksem tõenäosus, et nad saadetakse tagasi päritoluriiki.

Märtsi keskpaigast oktoobri lõpuni viis agentuur läbi kokku 7858 inimese vanuse hindamise. Selgus, et uuritutest 6628 ehk 84 protsenti olid vanemad kui 18-aastased. Samuti tuli välja, et 112 inimese puhul jäi kahtlus, et nad võisid olla vanemad kui 18-aastased.

Migratsiooniamet on siiani teinud agentuuri hinnangute põhjal otsuse 5700 inimese kohta. Svenska Dagbladeti andmetel otsustas agentuur 79 protsendil juhtudest käsitleda varjupaigataotlejat ametlikult täiskasvanuna.

Vanuse hindamises kasutatakse röntgenpilti tarkusehammastest ja magnetresonantstomograafiat (MRT) põlveliigestest, mida seejärel analüüsitakse.

Rahvusvaheline migratsiooni organisatsioon (IOM) teatas, et paljudel asüülitaotlejatel ei ole isikut tõendavaid dokumente, sest nad võisid konflikti või looduskatastroofi eest põgenedes need kaotada.

The Local märkis, et osadel juhtudel ei ole aga inimeste päritoluriikides paigas süsteeme, kuhu sünde märgitakse ning seega ei ole ebatavaline, et inimesed oma täpset vanust ei tea.

Kui Rootsi migratsiooniamet ise eelmisel aastal varjupaigataotlejate vanust hindas, osutusid ametlikult vanemaks 17 protsenti uuritud taotlejatest.

Rootsis taotles 2015. ja 2016. aastal alaealisena varjupaika üle 80 000 inimese, 37 000 neist saabus riiki lapsevanema või täiskasvanud saatjata.