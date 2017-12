Soomes viibiv ERR-i ajakirjanik Tiina Jaakson rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et õhtul heisati lossi juures 100 Soome lippu ning oli ilutulestik.

Samas on üritusi juubeli tähistamiseks palju.

"Kuna tegemist on 100. sünnipäevaga, siis pidustused algasid lippude heiskamisega, aga juba päeval - tänase päeva moto on "Joo kohvi, heiska lipud ja valgusta" - ehk kell 14 kutsuti kõiki soomlasi üles koos töö juures või kodus kohvi jooma, sest kohvi on ju soomlastel teadupärast peaaegu identiteedi tunnus," rääkis Tuglase Seltsi lõimumisspetsialist Järvi Lipasti.

"Täna kella 18 alates heisatakse lipud ja erandkorras on lipud heisatud öö läbi, aga need peavad olema valgustatud. Kellel seda võimalust pole, heiskab homme hommikul," lisas ta.

Lipasti märkis, et 100. sünnipäeva pidustusi on peetud kogu aasta jooksul. Tema sõnul on juubeliaasta teema - "Üheskoos" - väga õnnestunud.

"See tähendab, et inimesed tõesti on ise teinud selle peo. See "meie" olemegi riik ja meie ise teeme endale selle peo. On väga ilusaid ja väga mõjuvaid sündmusi," rääkis ta.

"Näiteks kui tavaliselt on surnuaedades Talve- ja Jätkusõjas langenute haudade juures auvalve, siis homme püütakse teha nii, et iga haua juures seisaks mees ja püütakse teha nii, et iga haua kõrval seisab sama vana mees, kui see langenu oli sel hetkel, kui ta sõjas surma sai. Ma usun, et see on väga mõjuv," selgitas Lipasti.