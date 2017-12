Valgamaa aasta ettevõtteks valitud betoonifirma omaniku Märt Piiri sõnul takistab Kagu- ja Ida-Eestis uusi töökohti loomast see, et pangad ei anna kinnisvara madala väärtuse tõttu laenu.

Et tunnustada suure töö- ja tööjõupuudusega piirkonda investeerinud ettevõtjaid, anti Valgamaal kolmandat korda ettevõtlusauhindu. Tänavu sai nii aasta ettevõtte kui ka parima tootmisettevõtte tiitli betoonitootja PM kaubandusgrupp. Selle omanik Märt Piir kinnitab, et tema firma loomise lugu on piirkonnale tüüpiline - paarkümmend aastat kogus ta algkapitali, et tootmisse investeerida.

Firmagi laieneb järk-järgult: kõigepealt karjäärid, kust saada betooni valmistamiseks vajalikku kruusa ja liiva, siis betoonitootmiskompleks, siis katlamaja, et tööd saaks teha ka talvel. Käibe kasvades loodetakse hakata Valgas tegema ka betoonelemente.

"Pangad ei anna üldse laenu. Seepärast, et nende jaoks siin piirkonnas olev kinnisvara on rämpstagatis. Ja kui selle kinnisvara väärtus ongi null, siis pank ei anna laenu. Juriidilises mõistes on see turutõrge ehk siis lihtsamalt öeldes olukord, kus turg ei toimi," rääkis Piir.

"Selle koha peal lubab seadus riigil sekkuda. Ja riik peaks sekkuma, sest muidu olukorda ei lahenda. Olen kindel, et räägin kõigi Kagu- Eesti ja Ida-Virumaa ettevõtjate nimel, kes tahaks luua uusi töökohti ja arendada tootmist," lisas ta.

Betoonifirma, nagu paljud teisedki piiriala ettevõtted, peab oma koduturuks ka Lätit. Kagu-Eesti firmad püüavad turul läbi lüüa nii tootmise, kaubanduse kui ka omapäraste eksklusiivesemetega.

"Puit, toit, metall. Need alad peaks kindlasti jääma tugevaks edasi. Teine pool, mis on Kagu-Eestis tõusnud ja kindlasti võiks tõusta veel, on noorte ettevõtlusõpe," Kagu-Eesti ettevõtlusnõustaja Kuldar Leis.

Firmad võiks kaaluda oma toodangu ühist turustamist ja omavalitsused luua paremad eeldused kaugtööks, leiab piirkonna ettevõtlusnõustaja.