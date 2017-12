Ajaloolane: ukrainlastele lähevad poliitilised sõud korda

Ukraina julgeolekujõud pidasid teisipäeval Kiievis kinni Gruusia endise presidendi ja Odessa endise kuberneri Mihheil Saakašvili, kuid tema toetajad vabastasid ta.

"See on tõesti sõu. Me peame aru saama, et Ukraina rahva mentaliteet on Eesti omast erinev, poliitiline kultuur on erinev. Ukrainlased on väga emotsionaalsed inimesed ja sellised poliitilised sõud lähevad korda neile. Üldiselt on võimalik ka sellise tegevusega poliittehnolgoogiliselt endale hääli juurde saada, kuigi peab tõdema, et mulle tundub, et Saakašvili toetus on marginaalne," kommenteeris Kopõtin Kiievis toimunut.

Kopõtini sõnul on Saakašvili väga vastuoluline poliitiline figuur. Kopõtini hinnangul tegi Saakašvili Gruusia riigipeana palju reforme, kuid Odessa kubernerina on ta läbi kukkunud.

"Üldiselt Eestis, USA-s ja Euroopas on tema sõnul kujunenud arusaam Saakašvilist kui väga heast, positiivsest poliitikust. Tõepoolest, ta on teinud Gruusias väga palju häid reforme, kuid peab tõdema, et Odessa kubernerina ta on üldiselt läbikukkunud. Enamust lubadustest, mida ta on andnud, ei ole täide viidud, korruptsioon jätkuvalt vohab. Seda näitab ka see, et Saakašvili toetus on langenud," selgitas ajaloolane.

Kopõtini sõnul kardab Saakašvili enim, et Ukraina annab ta Gruusiale välja. Gruusias on Saakašvili kuulutatud tagaotsitavaks ning tema suhtes on algatatud mitu kriminaalasja.

"Kui ta antakse Gruusiale välja, siis tema jaoks peaks see olema poliitiline lõpp," märkis Kopõtin.

Kiievis toimunud sõu kohta ütles Kopõtin, et Saakašvilil pole midagi kaotada. "Kui ta selle mängu kaotab, siis ta on poliitiline laip, tal pole mingeid väljavaateid. See on ainus võimalus jääda suurde poliitikasse," selgitas ta.