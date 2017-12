Patarei merekindlus läheb enampakkumisele

Päikeseenergial on tohutu potentsiaal, mida osatakse tänapäeval päris hästi rakendada. Tuleb välja, et Eesti asub päikeseenergia kasutamiseks vägagi soodsa koha peal.

Raamatusõpru on teinud nõutuks Prisma Peremarketite jõulukampaania, kus õnnetu näoga lapsed kurvastavad kingiks saadud raamatute üle. Kultuuriinimesed on algatanud vastukampaania Facebooki lehe "Jälle raamat!" näol.

Tallinna Kaubamaja Grupi turuväärtus on praeguseks üle 373 miljoni euro ehk rohkem kui Stockmann Groupil. Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma juhtis aga tähelepanu sellele, et nii oma- kui võõrkapitali sisaldava ettevõtte väärtuse poolest edestab Stockmann Kaubamaja tunduvalt.

Patarei hoonetekompleks on Eesti üks võimsamaid ehitis- ja ajaloomälestisi, millele teemakohase rakenduse leidmine on olnud arutelu all juba ligi 20 aastat.

See parandas valitsuse hinnangul kogu piirkonna ligipääsetavust ning tõstis kinnisvara kasutusperspektiivi. Viimastel aastatel on oluliselt korrastatud ka Patarei lähiümbrust.

Riik on algatanud detailplaneeringu, mis lubab kinnistule ehitada uusi hooneid. RKAS on aktiivselt tegelenud piirkonda toetava terviklahenduse väljatöötamisega.

"Riigi huvi on väga selgelt, et ajaloolise hoonekompleksi lagunemine peatub ning arendamisel jääb nii kompleks ise kui ka piirkonna mereäär avalikku kasutusse,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Tühjalt seisvale Patarei merekindlusele väärilise rakenduse leidmine on olnud küsimuse all juba aastaid.

Valitsus arutas Tallinnas asuva Patarei merekindluse kinnistu tulevikku ja otsustas, et riigihalduse ministri juhtimisel töötatakse välja avaliku enampakkumise konkursi tingimused, et garanteerida avaliku huvi kaitse hoonekompleksi erastamisel ja arendamisel.

