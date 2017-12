Päikeseenergial on tohutu potentsiaal, mida osatakse tänapäeval päris hästi rakendada. Tuleb välja, et Eesti asub päikeseenergia kasutamiseks vägagi soodsa koha peal.

Raamatusõpru on teinud nõutuks Prisma Peremarketite jõulukampaania, kus õnnetu näoga lapsed kurvastavad kingiks saadud raamatute üle. Kultuuriinimesed on algatanud vastukampaania Facebooki lehe "Jälle raamat!" näol.

Tallinna Kaubamaja Grupi turuväärtus on praeguseks üle 373 miljoni euro ehk rohkem kui Stockmann Groupil. Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma juhtis aga tähelepanu sellele, et nii oma- kui võõrkapitali sisaldava ettevõtte väärtuse poolest edestab Stockmann Kaubamaja tunduvalt.

Vägede liikumist takistavad ka õiguslikud ja bürokraatlikud tõkked ja regulatsioonid, ütles Stoltenberg. "Samuti vajame taristut - teid, raudteid, sadamaid ja lennuvälju -, mis hõlbustaks raskevarustuse transportimist. NATO töötas külma sõja ajal välja palju standardeid, aga need ei kehtinud endise Varssavi pakti aladel, mis on praegu NATO-s. Lisaks sellele ei ole NATO pärast külma sõja lõppu selle teemaga tegelenud," ütles peasekretär.

"Vägede ja varustuse kiire liigutamine üle piiride on meie julgeoleku jaoks elutähtis. Me vajame protseduure kiireks piiriületuseks ning selleks vajalikke transpordivahendeid. Selleks vajame tugevat ja üksikasjalikku koostööd NATO ja EL-i vahel," lausus peasekretär.

