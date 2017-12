Gert Antsu: suureks kriisiks ei saa Ukrainas toimunut pidada

Ukraina julgeolekujõud pidasid teisipäeval Kiievis kinni Gruusia endise presidendi ja Odessa endise kuberneri Mihheil Saakašvili, kuid tema toetajad vabastasid ta.

"Kiievis on olnud sündmusterohke päev, aga väga suureks kriisiks on seda olukorda siiski raske nimetada. Jah, poliitilise võitluse teravnemiseks ehk, aga uut Maidani küll ei usu, kuna Saakašvili toetus Ukrainas on suhteliselt tagasihoidlik olnud, viimastel kuudel mõõdetud 1-2 protsenti. Nii et on raske uskuda, et väga suures koguses inimesi tänavale võiks tulla," rääkis Antsu "Aktuaalsele kaamerale".

Antsu märkis, et Saakašvili on tegutsenud Ukraina poliitikas juba mitu aastat ning ta ise on seostanud oma poliitilist tulevikku Ukrainaga, seetõttu on ka hulk ukrainlasi, kes näevad teda siiski legitiimse osalejana Ukraina poliitikas.

Süüdistused Saakašvili vastu on Antsu sõnul aga piisavalt tõsised, et ka temaga koostööd teinud poliitilised jõud peavad järele mõtlema, mida olukorrast arvata. "Ma ei ole kindel, et nad kõik kohe tema kaitseks tänavatele suunduksid," lisas ta.

Inimesed pole samas rahul ka Ukraina presidendi Petro Porošenkoga.

"Kindlasti on palju inimesi, kes ei ole Porošenkoga rahul, tulenevalt ka riigi sotsiaalmajanduslikust olukorrast. Peale selle peetakse sõda agressori vastu. Aga eks inimeste ootused reformide käigu osas ole alati suuremad, kui seda praktiliselt on võimalik pakkuda," selgitas Antsu.