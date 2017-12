USA sõjaväelased jäävad Pentagoni kinnitusel esialgu Süüriasse

USA sõjaväelased kavatsevad jääda Süüriasse niikauaks, kui seda on vaja tagamaks, et Islamiriik ei naase, teatas teisipäeval Pentagon.

"Me jätkame oma tegevust niikaua, kui meil vaja meie liitlaste toetamiseks ja tagamaks seda, et terrorirühmitused ei naase," ütles Pentagoni eestkõneleja Eric Pahon.

Iraaki ja Süüriasse on jäänud alla 3000 äärmusrühmituse Islamiriik võitleja, teatas varem päeval džihadistide vastu võitlev koalitsioon.

"Praegustel hinnangutel on jäänud vähem kui 3000 Daeshi võitlejat - nad on endiselt oht, kuid me jätkame meie partnerjõudude toetamist, et nad puruks lüüa," ütles USA-juhitava koalitsiooni kõneisik Ryan Dillon Twitteris, kasutades IS-i teist nimekuju.

Iraani parlamendi esimees Ali Larijani ütles esmaspäevasel kohtumisel Venemaa riigiduuma esimehe Vjatšeslav Volodiniga, et USA viibimine Süürias on seadusvastane ja tekitab piirkonnas mitmeid probleeme.

"Meie teiega (Venemaa ja Iraan) sõitsime sinna Süüria valitsuse palvel ja võitleme terrorismiga, kuid USA kohalolek on täiesti seadusvastane ja nad loovad oma sealviibimisega teatud probleeme," ütles Larijani.