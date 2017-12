Mikser teeb ettepaneku vabastada laevakaitsjad tagasimaksekohustusest

Päikeseenergial on tohutu potentsiaal, mida osatakse tänapäeval päris hästi rakendada. Tuleb välja, et Eesti asub päikeseenergia kasutamiseks vägagi soodsa koha peal.

Tallinna Kaubamaja Grupi turuväärtus on praeguseks üle 373 miljoni euro ehk rohkem kui Stockmann Groupil. Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma juhtis aga tähelepanu sellele, et nii oma- kui võõrkapitali sisaldava ettevõtte väärtuse poolest edestab Stockmann Kaubamaja tunduvalt.

Mikser lisas, et kindlasti on juhtumi lahenemisel positiivne mõju Eesti ja India suhetele.

"Olen äärmiselt uhke välisministeeriumi ametnike üle, kes nägid palju vaeva selleks, et laevakaitsjad saaksid koju pöörduda. Erilist tänu väärivad välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk, konsul Mats Kuuskemaa, suursaadik Riho Kruuv, kogu Eesti saatkond New Delhis ning väliministeeriumi konsulaarosakond,“ ütles Mikser.

