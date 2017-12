Hanso esitas võimuliitlastele ultimaatumi

Päikeseenergial on tohutu potentsiaal, mida osatakse tänapäeval päris hästi rakendada. Tuleb välja, et Eesti asub päikeseenergia kasutamiseks vägagi soodsa koha peal.

Tallinna Kaubamaja Grupi turuväärtus on praeguseks üle 373 miljoni euro ehk rohkem kui Stockmann Groupil. Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma juhtis aga tähelepanu sellele, et nii oma- kui võõrkapitali sisaldava ettevõtte väärtuse poolest edestab Stockmann Kaubamaja tunduvalt.

ERR kirjutas teisipäeval, et riigikogu rahanduskomisjonis kukkus hääletusel läbi eelnõu, mis nägi muu hulgas ette alkoholi aktsiisitõusu vähendamise. See tähendab, et riigieelarve vastuvõtmine lükkub edasi.

Oma avaldusega asus Hanso selgelt toetama parteitut saadikut Margus Tsahknat, kes on viimastel nädalatel korduvalt kritiseerinud kaitseinvesteeringute väidetavat vähendamist, ehkki näiteks IRL-i kuuluv kaitseminister Jüri Luik on seda eitanud .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel