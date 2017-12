Madis Seppam: Eestist ja Soomest moodustub 2 aasta pärast Soosti vabariik*

„Kahe vennasrahva ühinemine on ammuoodatud hetk. Sama viisiga hümn on meil juba ju olemas,“ ütles Jüri Ratas täna hommikul Terevisiooni otselülituses Pirita rannast, kus ta kaevas Tallinna ja Helsingi tunneli projekteerimistööde lõpetamise puhul sümboolse labidatäie liiva. Rannas puhus küll läbilõikav tuul, ent naeratus ei kadunud peaministri näolt.

"Alkoholi hinna tõstmine põhjanaabritega samale tasemele oli ühinemisprotsessi viimane etapp," selgitas Ratas pikka teed liitriigi moodustamiseks.

"Nii tunneli valmimise kui ka ühinemise tähtaeg on hetkel 2020. aasta jaanuar ning minu meelest on see realistlik. Minu isiklik lubadus on, et kahe aasta pärast saavad kõik Soosti Vabariigi kodanikud ehk soostlased Vana Tallinna tunnelisuust Minttu avauseni Helsingis oma isikliku autoga neljarealisel teel sõita poole tunniga. Ning jah, muidugi ootab meid ees hulganisti reforme ja seadusandlikke nüansse."

Peaminister tõi välja Soosti Vabariigi moodustamise tähtsamad aspektid.

"Kavandil on näha, et Soome lipu joonte ristumiskohas on väike sinimustvalge ruut, mis osutab, et me pole ainult väike tilk soolast vett suures Soome lahes, vaid oluline viit teeristil."

Oleme Soomelt palju õppinud – eelkõige, kuidas oma iseseisvat majandust üles ehitada ja kuidas korralikult sauna kütta. Võib-olla on just see väike kadedus aidanud meil jõuda siia, kus me oleme täna."

Jüri Ratas selgitas, et esimese asjana saadetakse laiali Eesti Nokia otsimise komisjon.

"Jah, see vastab tõele. Kuna Soome rahvuslik uhkus Nokia (mis hakkab peatselt taas kummikuid tootma – toim) kuulub varsti niikuinii meile kõigile, siis pole enam mõtet seda otsida. Komisjoni lammutamisest vabanevad miljonid lähevad uue ühise parlamendi, Eduskogu loomisele.

Samuti valmistume emakeeleõpikute ümbertegemisele, et värsked ilmakodanikud õpiks juba esimesest klassist alates soosti keelt, mis on pärast üleminekuperioodi ka ainus ametlik asjaajamiskeel. Muideks, võime uhked olla, et uue ühise soosti keele on leiutanud just eestlased, kes läksid aastate eest üle lahe õnne otsima." - Jüri Pyöränen

"Värske nimeseadus näeb ette kõigi Eesti ja Soome kodanike nimede soostistamise. Nii näiteks saab minu uueks nimeks Jüri Pyöränen."

"Ärge muretsege, seltsimehed, peatselt olete jälle kodus ja täiesti uute nimedega," pöördus peaminister otse kaamerasse. "Värske nimeseadus näeb ette kõigi Eesti ja Soome kodanike nimede soostistamise. Nii näiteks saab minu uueks nimeks Jüri Pyöränen."

"Olen kindel, et kõike seda Gustav Suits mõtleski, kui käis välja idee moodustada Eesti ja Soome unioon," võttis Pyöränen otselülituse kokku.

"Terevisiooni" stuudios jätkas teemat Soome peaminister Juha Sipilä (uue nimega Juhan Sipilä), kes nõustus saatejuhi palvel intervjuu andma väljarännanud eestlaste leiutatud soosti keeles.

"Soomlased ovat ka virolaisilta palju oppinut," kommenteeris ta Jüri Pyöräneni kiitust soomlaste aadressil. "Esimerkiksi… ee… hõmminen… te olete teinud hyvin ilusa luonnon. Kivid, puut, kauniit naised, mahtava savukepääsky.

Te olete hyvin kauniit ja rohkeat, et loendasite vuosipäiviä isegi sitten, kun olite viiskümmend vuotta võõrvõimun all. Ja en tydine kunagi tarinoista sellest, kuidas vaatasite Suomen televisioonist Ritari ässää, Emmanuelli ja lauantaisaamun piirrettyjä."

"Nyt võime juhlia 200 vuotta itsenäisyst, sest uue laki määrusel vuosipäivät liidetakse. Viidenkymmenen aasta pärast juhlimme jo 300 vuotta itsenäisyst. - Juhan Sipilä"

"Suomen rikollisuus tõusis, kui teie rakennustyöliset, taksokuskit ja lääkärit meile tulid, aga tänu liittymiselle se jälleen langeb," kommenteeris Juhan Sipilä liitriigi eeliseid. "Nyt võime juhlia 200 vuotta itsenäisyst, sest uue laki määrusel vuosipäivät liidetakse. Viidenkymmenen aasta pärast juhlimme jo 300 vuotta itsenäisyst."

Terevisioon oli ette valmistanud ka mahuka vox populi sektsiooni, kus küsiti arvamusi nii siin- kui sealpool lahte.

"Minä olen hyvin õnnelik," ütles uue keele ja nimega juba harjunud Anatolinen Maardust puhtas soosti keeles. "Ma ei ollut kunagi selle peale ajatellut, et uniooni võiks olla hyvä, ent olen valmis taas integrointumaan. Tegin näole tatuointin Soosti Vabariigi lipust ja olen jo valmis Vana Tallinna tunnelisuus kõigilt soostilaisilta kysymään tupakkaa."

"Helvetti! Saatana!" ei väljendanud Turus resideeruv reumatoloog Jaan Tamminen aga just kõige suuremat rõõmu. "Juuri ma sain Virosta tallat tehty. Peab vist hoopis Ruotsi poole livistämään. Lükka tillinen teile kõigile sinna Soosti Vabariiki!"

"Terevisiooni" teemaploki lõpetas Jean Sibeliuse Finlandia saatel halastamatu, ent kaunis vaatepilt Pirita rannast, kus jäised lained uhtusid Jüri Pyöräneni kaevatud sümboolse liivaaugu taas kinni.

* Käesoleva artikli näol on tegemist följetoniga.