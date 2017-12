USA-st saab esimene riik, mis tunnustab Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, vahendasid ERR-i teleuudised.

President Trumpi administratsiooni ametnike sõnul toetab USA aga endiselt kahe riigi lahendust. Samuti säilib praegu kehtiv kord, mis puudutab pühapaiku.

Praegu ei ole selge, millal kolib Tel Avivist Jeruusalemma USA saatkond Iisraelis, kuid väidetavalt lükkab Trump selle veel vähemalt poole aasta võrra edasi. Saatkonna kolimine oli Trumpi üks kampaanialubadusi.

Presidendi otsus ärritab tõenäoliselt teisi Lähis-Ida riike ning muudab keerulisemaks administratsiooni püüdlused taastada Iisraeli-Palestiina rahukõnelused. Neid on üritanud agaralt edendada Trumpi väimees Jared Kushner, kes on ise juudi päritolu.

"See, et Trump tunnustab Jeruusalemma ühepoolselt, on suur preemia Iisraeli poolele, samal ajal, kui USA võib kaotada suure osa oma usaldusväärsusest Araabia poolel," arvas Lähis-Ida ekspert Jane Kinninmont.

Trump helistas teisipäeval peale Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ning Jordaania kuninga Abdullah ka Palestiina omavalitsuse presidendile Mahmoud Abbasile, kes hoiatas teda tõsiste tagajärgede eest.

USA välisministeerium teatas Valgele Majale ning USA saatkondadele, et otsus võib regioonis kaasa tuua vägivallalaine. Samuti soovitas ministeerium saatkondadel suurendada julgeolekut.

USA riigiametnikel on keelatud Jeruusalemma vanalinna ja Jordani läänekaldale reisida. Välisministeerium lisas, et USA kodanikud peaksid Jeruusalemmas vältima rahvarohkeid kohti ning piirkondi, kus on suurendatud politsei või sõjaväe kohalolu.

Iisrael on alati pidanud Jeruusalemma oma pealinnaks. Samas leiavad palestiinlased, et Ida-Jeruusalemm on nende tulevase riigi pealinn. Enamik riike ei ole sel teemal seisukohta võtnud ja on leidnud, et see teema peab saama lahendatud rahukõnelustel.

USA meedia andmetel teeb Trump oma otsuse teatavaks kella 20 paiku Eesti aja järgi.