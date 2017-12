Eesti e-residentidele on kolme aastaga antud 21 666 digiID-kaarti ning praeguseks on oma kaardi sertifikaate uuendanud neist umbes 5000. Politsei peab tulemust üllatavalt heaks.

E-residentsuse programmi tegevjuht Kaspar Korjus on öelnud, et kõik e-residentidele väljastatud digiID-d olid turvariskiga. See tähendab, et oma kaardi sertifikaate tuleb uuendada kõigil e-residentidel.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Mai Selke ütles ERRile, et 21 666 e-residendi digiID-st on praeguseks uuendatud umbes 5000.

"See tulemus on üllatavalt hea, arvestades, et uuendamine on kestnud vaid kuu aega ja suur hulk e-residente ei kasutagi oma kaarti igapäevaselt. Arvestades seda, et e-residentidega seonduvaid ettevõtteid on 4300, siis on rõõm ka tõdeda, et kõik aktiivsed e-residentidest ettevõtjad on oma ID-kaardid ära uuendanud," sõnas Selke.

Ta lisas, et usutavasti on märtsi lõpuks enamus e-residendi digiID-sid siiski uuendatud.

Eestil on kõige enam e-residente soomlaste hulgas, järgnevad Venemaa, Ukraina, USA ja Suurbritannia kodanikud.

Politsei jätkab koostöös e-residentsuse programmi meeskonnaga ka e-residentide teavitamist, et digiID-d on tarvis uuendada.

Peatatud sertifikaatidega ID-kaarte saab uuendada kas oma arvutis või PPA teenindustes järgmise aasta 31. märtsini. 1. aprillist peatatud sertifikaadid tühistatakse ning ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks tuleb taotleda PPA-lt uus kaart.