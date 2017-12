"Me saame plaanipäraselt võtta vastu riigieelarve praegusel kujul ja siis aktsiisid lahendada enne 1. veebruari. Olemas on seaduslikud lahendused, mis on ka mõistlikud. Küllap jõuame eelnõude vastuvõtmiseni, et aktsiisid ei tõuseks nii kiiresti kui kavandatud," ütles ERR-ile Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Helir-Valdor Seeder.

Seederi sõnul peavad IRL, sotsiaaldemokraatlik erakond (SDE) ja Keskerakond veel arutama, kuidas kujunenud olukorras käituda. Seda, et opositsioonis olevad Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), Reformierakond ja Vabaerakond aktsiisitõusu pidurdamist ei soovinud, nimetas Seeder üllatavaks.

"Mulle tundub, et nad on otsustanud tegeleda mängurlusega - mida halvem seda parem. Varem nad on öelnud, et aktsiisitõus tuleks peatada," ütles Seeder. "Kindlasti jõuame lahenduseni, et aktsiisid ei tõuseks nii palju, kui oli esialgselt planeeritud. Koalitsioon sellel nimel tegutseb."

Seeder lausus, et vaidlusalused kaitseinvesteeringud pole alkoholiaktsiisiga kuidagi seotud. "Need on erinevad asjad, katteallikad on erinevad. Jääb arusamatuks, mis põhjusel opositsioon ei aktsiisitõudu pidurdamist ei toetanud, see on mitteriigimehelik käitumine."

Riigikaitsekulutusi ei ole Seederi sõnul vähendatud, lisades, et seda on kinnitanud nii kaitseministeerium kui kaitseinvesteeringute keskus.

"Laskemoonahanget sellises tempos läbi viia pole võimalik ja kümne miljoni paigutamine riigieelarvesse ei ole mõistlik lahendus. Kindlasti on võimalik ka arutelusid jätkata, et milline oleks lahendus. Võib lisada ka need kümme miljonit riigieelarvesse ja seda mitte kasutada ning lükata summa 2019. aasta eelarvesse, kui see on mõne koalitsioonidaadiku soov."

Keskerakonda kuuluv riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin ütles, et kui algatatakse alkoholiaktsiisi muutmiseks eraldi seadus, siis võtab riigikogu selle vastu jaanuaris enne 1. veebruari, millal oli planeeritud uued aktsiisid. "Võimalik, et tuleb juba mingi muu aktsiisimäär. Loodame, et kõik läheb hästi vaatamata sellele, et "reform" osutab ägedat vastupanu."

Kui aktsiisimäärade juurde tullakse jaanuaris, siis on Stalnuhhini sõnul ka võimalik, et riigieelarve läheb riigikogus lõpphääletusele 13. detsembril, mitte 20. kuupäeval nagu viimati oli kavas.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et opositsioon arvatavasti opma hääli riigieelarve vastuvõtmiseks ei anna. Eraldi jaanuaris aktsiisidega tegelemist ei pidanud Pevkur mõistlikuks.

"Kolm nädalat on koalitsioonil aega seadust muuta. Ja kui ikka paaripäevase etteteatamisega muudatakse aktsiise, siis see on ikka täiesti ebamõistlik praktika."