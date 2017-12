Meedia: terroristid kavandasid Briti peaministri ründamist

BBC ja Sky Newsi andmetel oli süüdistatutel plaanis korraldada plahvatus Downing Streetil ehk tänaval, kus asub ka valitsusjuhi ametlik residents. Plaani kohaselt lootsid mehed plahvatusest tulenevat segadust ära kasutada May atentaadi korraldamiseks.

Väidetavalt oli plaan niivõrd tõsine, et julgeolekuteenistuse MI5 juht Andrew Parker andis sellest ka valitsuskabineti ministritele ülevaate. Parker lisas teisipäeval, et märtsist alates on Briti võimudel õnnestunud ära hoida üheksa terrorirünnakut.

Käesoleval aastal on Suurbritannias toimunud neli terrorirünnakut ja nende tagajärjel on hukkunud kokku 36 inimest. Parker on öelnud, et terrorioht Suurbritannias päeagu viimaste aastakümnete kõige kõrgemal tasemel.

Downing Streetil on ka muid valitsushooneid ning piirkonnas on ka varem rünnakuid tehtud või üritatud teha.

Näiteks 1991. aasta veebruaris korraldas IRA (täpsemalt Ajutine Iiri Vabariiklik Armee ehk Provisional Irish Republican Army) Downing Street 10 vastu mürsurünnaku. Tollane peaminister John Major viibis samal ajal ametiruumides, kuid viga ta ei saanud.