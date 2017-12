1,7-kilomeetrine Reidi tee hakkab kulgema Jõe ja Ahtri tänava ristmikult läbi sadama-ala ja mööda rannaäärt Russalka ristmikuni.

Reidi tee esimene etapp kulgeb Jõe tänavast Pikksilma tänavani ning teine etapp Pikksilma tänavast Russalka ristmikuni.

Reidi tee ehitus on planeeritud lõpetada 2019. aasta esimeses pooles.

Valitsuse korraldusega on Reidi tee ehituse abikõlbulikuks kogumaksumuseks 28,5 miljonit eurot, millest 85 protsenti kaetakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Teedeehitusfirmas TREV-2 töötab müügi- ja arendusjuhina roheliste partei juhatuse liikme ja Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova abikaasa Joonas Laks.

Roheliste üks põhilisi eesmärke Tallinnas on seni olnud Reidi tee ehituse vastu võitlemine.

Izmailova on öelnud, et praeguse planeeringu järgi ei tuleks Reidi tee projekti kindlasti ära teha ja ta on pakkunud, et Reidi tee projekti võiks üldsegi külmutada.