Viimastel aastatel on pinged Narva muuseumi juhtimise ümber teravnenud. Kuigi 2012. aastal moodustati riigi ja linna võrdsel osalusel SA Narva Muuseum ja lepiti kokku muuseumi ühises rahastuses, ei ole Narva linn sellest kinni pidanud ja on jätnud tänavu muuseumile maksmata 70 000 eurot. Linn on üsna ultimatiivses vormis sidunud muuseumi rahastamise neile sobiva juhi määramisega.

