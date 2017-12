"Venemaa agressioon Ukraina vastu on jätkuvalt suurim oht Euroopa julgeolekule, mis nõuab transatlantilise kogukonna ühtsust," ütles Tillerson Brüsselis NATO peakorteris pressikonverentsil.

"NATO liitlased seisavad kindlalt Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamise taga, ei aktsepteeri Venemaa katseid muuta Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud piire ega tunnusta Venemaa ebaseaduslikku okupatsiooni Krimmis," lausus ta NATO välisministrite kahepäevase kohtumise kõrvalt.

Välisministri sõnul on USA ja NATO öelnud selgelt, et naasmist tavapärase läbikäimise juurde ei tule, kuni kestab Venemaa ebaseaduslik okupatsioon Ukrainas ning Moskva peab hübriidsõda Lääne institutsioonide vastu.

NATO-s on laialdane üksmeel, et dialoogi normaliseerimine Venemaaga ei tule kõne alla, lausus Tillerson. "See dialoog, mis episoodiliselt NATO-Vene nõukogus aset leiab, on erakorraline ja tulemustele suunatud. Kui meil on põhjust oodata sisulist ja viljakat dialoogi, siis me räägime. Regulaarse ja kalendripõhise dialoogi juurde naasmist ei tule enne, kui Venemaa pöörab tagasi mõned oma teod," sõnas ta.

Tillerson sõnas, et Ühendriigid on lävinud Venemaaga nüüdseks juba kuid eesmärgiga murda Ukrainas patiseis. "Nimetasin selleks ametisse erisaadik Kurt Volkeri. Meie prioriteet on peatada vägivald Ida-Ukrainas, mille tõttu saavad inimesed endiselt iga päev surma," lausus Ühendriikide esidiplomaat.

Tema sõnul tuleb lisaks relvarahu jõustamisele teha tööd ka teiste Minski lepete sätete elluviimise kallal ning ka Ukraina valitsusel on teha palju tööd.

Tillerson tunnustas liitlasi kaitsekulutuste tõstmise eest

Tillerson tunnustas kolmapäeval Brüsselis NATO liitlasi kaitsekulutuste suurendamise eest.

"USA tunnustab paljusid riike, kes on võtnud endale tänavu uusi kohustusi ja suurendanud panust. Rumeenia liitub tänavu USA, Suurbritannia, Eesti, Poola ja Kreekaga, kes kulutavad kaitsele kaks protsenti SKP-st," ütles Tillerson NATO peakorteris pressikonverentsil.

"Veel kaks liitlast - Läti ja Leedu - ühinevad selle klubiga järgmisel aastal," lausus USA välisminister NATO kaitseministrite kohtumise kõrvalt. "Me ootame, et 26 liitlast suurendavad sel aastal kaitse-eelarvet ja viis liitlasriiki on koostanud plaanid 2 protsendi eesmärgini jõudmiseks 2024. aastaks."

Ainuüksi kaitsekulutuste suurendamisest Tillersoni sõnul siiski ei piisa ja keskenduda tuleb võimete arendamisele.

Washington on korduvalt kinnitanud toetust NATO missioonile, sõnas välisminister. "Me teame, et julgeolek, mida NATO pakub, kaitseb Lääne demokraatiaid ja meie õigust elada vabaduses. Seetõttu ootab USA pingsalt, et liitlased kasutaksid oma suveräänsust ja võtaksid enda kanda suurema vastutuse ühise heidutus- ja kaitsekoorma kandmisel," ütles Tillerson.

"Kui kõik annavad oma panuse, seda paremini suudame heidutada ja kaitsta end ohtude eest Euroopa piiridel, mis võivad muutuda ohuks ka Ühendriikidele," lausus ta.

Terrorismist rääkides ütles Ühendriikide välisminister, et erinevatest ohtudest on alates NATO loomisest kõige rohkem selle liikmete kodanike elusid nõudnud terrorism. "President Trump on öelnud selgelt, et NATO peab pöörama võitlusele terrorismiga rohkem tähelepanu," sõnas ta.

Tillerson tänas liitlasi otsuste eest saata Afganistani NATO toetus- ja väljaõppemissioonile Resolute Support rohkem sõdureid, suurendada toetust Iraagi julgeolekujõududele ja panust äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastase koalitsiooni tegevuses.

Tillerson Trumpi Jeruusalemma-otsusest: oodake ära presidendi kõne

Tillerson manitses ka ootama ära president Donald Trumpi kõnet USA tulevasest poliitikast Jeruusalemma kohta ja kutsus andma hinnangut pöördumisele tervikuna.

"Tahan olla lugupidav. President ei ole oma pöördumist veel teinud. Ma ei kavatse sündmustest ette rutata," lausus Tillerson vastuseks USA ajakirjaniku küsimusele.

"Ma kutsun inimesi kuulama tähelepanelikult kõne täies pikkuses ja võtma arvesse kogu selle sisu. Presidendil on terve meeskond, kes on töötanud uute lähenemiste kallal. Nad on oma tööd minuga jaganud ja saanud minult juhiseid," sõnas välisminister, lisades, et on meeleldi valmis jagama kommentaare kõne järel.

Tillerson usub enda sõnul endiselt, et väljavaated rahuks Iisraeli ja palestiinlaste vahel on head.

Trump teatas teisipäeval telefonitsi Jordaania kuningale Abdullah II-le ja Palestiina omavalitsuse presidendile Mahmoud Abbasile, et USA kavatseb saatkonna Jeruusalemma kolida, teatasid Amman ja palestiina võimud.

USA meedia andmeil kavatseb Trump teatada kolmapäeval peetavas kõnes Jeruusalemma tunnustamisest Iisraeli pealinnana.

Rahvusvahelise õiguse järgi on Jeruusalemm Iisraeli poolt annekteeritud. Palestiinlased näevad 1967. aastal Iisraeli poolt vallutatud Ida- Jeruusalemmas oma tulevase riigi pealinna, Iisrael aga väidab, et Jeruusalemm tervikuna on nende pealinn.

Tillerson: USA toetab tugevalt Gruusia püüdlusi liituda NATO-ga

USA toetab tugevalt Gruusia püüdlusi liituda NATO-ga, ütles Ühendriikide välisminister Tillerson.

"Täna hommikul oli meil viljakas arutelu Gruusia välisministri Mihheil Janelidzega," kommenteeris Tillerson.

"Gruusia on suur panustaja meie ühistesse jõupingutustesse Afganistanis. Tegelikult on Gruusia panus per capita arvestuses suurim riikide seas", kes NATO väljaõppe- ja toetusmissioonil Resolute Support osalevad, lausus ta NATO kaitseministrite kohtumise kõrvalt.

Ligi 13 000 sõdurit hõlmaval missioonil teenib praegu umbes 900 Gruusia sõdurit.

Tillersoni sõnul toetavad Ühendriigid tugevalt Gruusia püüdlusi liituda NATO-ga.

NATO laienemisest rääkides ütles USA esidiplomaat, et Washington toetab alliansi avatud uste poliitikat. "Igal Euro-Atlandi riigil, mis soovib alliansiga liituda ja vastab nõuetele, tuleks lubada seda teha. Ühelgi kolmandal osapoolel ei tohiks olla nende püüdluste kohta midagi öelda," lausus Tillerson.

Ühendriikide pühendumus NATO artikkel viiele on sama kindel ja ühemõtteline nagu see on olnud aastakümneid, sõnas ta. "Me jätkame tööd ühiskaitse ja rahu säilitamise nimel, nagu on kirjas NATO hartas, ja teeme seda kindlusega, et meie liitlased vastavad samaga."

Tillerson tagasiastumisest: otsige uued allikad

Tillerson lükkas kolmapäeval tagasi ka spekulatsioonid tagasiastumise kohta, nimetades neid regulaarselt esitatavaks narratiiviks ja kutsudes ajakirjanikke otsima uusi allikaid.

"See on narratiiv, mis tuleb iga kuue nädala tagant üles. Ma soovitan teil otsida uued allikad," ütles Tillerson.

USA president Donald Trump ütles reedel, et meedias levitatud kuulujutud Tillersoni ametikohalt lahkumisest on järjekordsed valeuudised.

"Kõik need meedia spekulatsioonid Tillersoni lahkumise üle on valeuudised. Kuskile ta ei lähe ja kuigi me pole mõnedes küsimustes ühel meelel, siis me teeme väga head koostööd ja Ameerikat austatakse taas," kirjutas president sotsiaalvõrgustikus Twitter.

Tillerson ise tõrjus juba varem päeval väiteid, nagu tahaks president Trump tema tagasiastumist, nimetades taolisi kuulujutte "naeruväärseteks".

Päevaleht New York Times kirjutas läinud neljapäeval, et Valge Maja koostas plaani, millega üritatakse Tillerson ametist lahkuma sundida ja vahetada ta välja Luure Keskagentuuri (CIA) juhi Mike Pompeo vastu. Väljaande väitel saab CIA uueks juhiks senaator Tom Cotton, kes on olnud Trumpi tähtis liitlane riikliku julgeoleku teemadel.

Lisaks Brüsselile kavatseb Tillerson sel nädalal osaleda Viinis Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ministrite kohtumisel ning külastada Pariisi.