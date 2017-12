Eeluurimisel kogutud info järgi otsis mees läbi suhtlusportaali naistega kontakti ja hiljem pressis raha välja.

Varasemalt karistatud Rainer on umbes 190 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja räägib eesti keelt. On võimalik, et ta on kasutanud ka muud eesnime.

Kohtu loal viibib mees vahi all. Kohtueelset menetlust juhib Põhja ringkonnaprokuratuur ja uurib Põhja prefektuur.

Politsei palub kõigil, kel nimetatud mehega sarnaseid kokkupuuteid, võtta ühendust Lääne-Harju politseijaoskonnaga telefonil 6 125 865 või e-posti teel pille.vilu@politsei.ee