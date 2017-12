Moskva lennuväljal sõitis Air Balticu lennuk rajalt välja

A post shared by Сергей Самойлов (@03_sergey) on Dec 6, 2017 at 4:24am PST

Moskva Šeremetjevo lennuväljal leidis kolmapäeval aset intsident lennufirma Air Baltic reisilennukiga. Esialgsetel andmetel keegi juhtunu tõttu viga ei saanud, kuid lennujaama töös on tulnud teha ulatuslikke muudatusi, sest üks lennuradadest on nüüd suletud.

