Ajalehed valisid pressisõbraks Soomere ja -vaenlaseks Korbi

"Soomere pole mitte ainult tore inimene, vaid ta on avanud Teaduste Akadeemia presidendina kõik uksed ja aknad ehk teinud enam kui tema amet selleks kohustab. Ta heas mõttes populariseerib teadust ja on ise selles ka isiklik eeskuju," rääkis EAL-i tegevdirektor Mart Raudsaar ERR-ile.

Pressivaenlase valik on alati tekitanud rohkem vastakaid arvamusi ja ka tänavune pressivaenlane oli mõneti üllatav valik - Keskerakonna poliitik Mihhail Korb. Raudsaar põhjendas valikut sellega, et Korb sekkus ühe väljaande (maakonnaleht Lääne Elu - toim) töösse.

"Mihhail Korb ütles ühe õnnetu lause, et ta pole Eesti NATO liikmelisuse poole. Aga mitte selles polnud küsimus. Ta võttis ajalehega ühendust ja soovis, et see tema lause loost välja võetaks. Kui see lause loost välja ei jäänud, siis ta väitis, et pole nii öelnud. Aga sellest lausest oli salvestus. Ehk küsimus on selles, et poliitik võttis telefoni ja üritas veenda toimetust, et ta on öelnud teisiti kui ta tegelikult ütles," põhjendas Raudsaar.

Pressisõber saab auhinnaks nimelise ruupori, mille autor on metallikunstnik Ive-Maria Köögard. Pressivaenlane aga võimaluse end parandades tõusta mõnel järgmisel aastal pressisõbraks, nagu juhtus Lennart Meri ja Mart Laariga.

Pressisõbrad läbi aegade:

· 1994 Mart Laar

· 1995 Siim Kallas

· 1996 Tunne Kelam

· 1997 Paul Varul

· 1998 Lennart Meri

· 1999 Jüri Mõis

· 2000 Ivar Tallo

· 2001 Ingrid Rüütel

· 2002 Allar Jõks

· 2003 Mati Alaver

· 2004 Marko Pomerants

· 2005 Tõnis Lepp

· 2006 Aadu Luukas (postuumselt)

· 2007 Juhan Kivirähk

· 2008 Ivari Padar

· 2009 Andres Arrak

· 2010 Allar Jõks

· 2011 Helve Särgava

· 2012 Heili Sepp

· 2013 Kristi Liiva

· 2014 Andrus Ossip

· 2015 Elmar Vaher

· 2016 Karmen Turk

Pressivaenlased läbi aegade:

· 1994 Lennart Meri

· 1995 Edgar Savisaar

· 1996 Tiit Made

· 1997 Robert Lepikson

· 1998 Olari Taal

· 1999 Lennart Meri

· 2000 Toivo Jürgenson

· 2001 Mart Laar

· 2002 Heiki Kranich

· 2003 Peeter Tali

· 2004 Rein Lang

· 2005 Andres Lipstok

· 2006 Enn Pant

· 2007 Andrus Ansip

· 2008 Urmas Kukk

· 2009 Rein Lang

· 2010 Toomas Hendrik Ilves

· 2011 Eesti Suusaliit

· 2012 Kristen Michal

· 2013 Rein Lang

· 2014 Neinar Seli

· 2015 Rein Kilk

· 2016 Toomas Hendrik Ilves