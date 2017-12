IRL suunas Nuti vajaliku ülekaalu tekitamiseks rahanduskomisjoni

Nuti lahkumine põhiseaduskomisjonist tagab koalitsioonile küll edaspidi rahanduskomisjonis ülekaalu, kuid tähendab ühtlasi seda, et põhiseaduskomisjonis on koalitsioonil ja opositsioonil võrdselt viis saadikut. Samas pole välistatud, et riigieelarve vastuvõtmise järel liigub Mart Nutt tagasi põhiseaduskomisjoni.

Eelnõu hääletusel sai rahanduskomisjonis saatuslikuks varasema koalitsioonisaadiku, praeguse fraktsioonidevälise Margus Tsahkna hääl. Koalitsioon oli arvestanud Tsahkna toetusega, kuid ta jättis koalitsiooni toetuseta põhjendusega, et tuleva aasta kaitseinvesteeringutest on tema hinnangul 10 miljonit ära võetud.

