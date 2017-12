Trumpi plaan Jeruusalemma osas on tekitanud palju vastumeelsust

ÜRO esindaja sõnul saavad Jeruusalemma ametliku staatuse küsimuse lahendada vaid kõnelused Iisraeli ja palestiinlaste vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Türgi võimude teatel on USA presidendi Donald Trumpi plaan tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana katastroof, mis valaks Lähis-Ida probleemide osas õli tulle.

Vastuseisu Trumpi ideele on avaldanud ka Hiina, Venemaa ning Süüria välisministeerium.

Paavst Franciscus leidis, et erilise linnana peaks Jeruusalemm säilitama oma tänase staatuse.

Ka Suurbritannia välisminister Boris Johnson teatas, et Trumpi plaanid on murettekitavad.

"Ootame ja vaatame, mida president täpselt ütleb, kuid senised teated teevad muret, sest me arvame, et Jeruusalemma küsimuse peaks Iisrael ja Palestiina omavahel kõnelustega lahendama. See on see, mida me näha tahame. Ja meil ei ole plaani saatkonda ümber kolida," rääkis Johnson.

Trump on teatanud, et kolib USA saatkonna Iisraelis Tel Avivist Jeruusalemma.