Davis: Suurbritannial pole Brexiti mõjude hinnangut

Kolmapäevasel Brexiti komisjoni istungil küsis komisjoni juht Hilary Benn Daviselt, kas mõjude hinnangud majanduse erinevatele valdkondadele nagu autotööstusele, lennundusele ja finantssektorile on tehtud, vahendas BBC.

"Ma arvan, et vastus neile kõigile on "ei"," vastas Davis.

Kui Benn märkis, et see kummaline, ütles minister, et selleks pole vaja ametlikke hinnanguid, et teada, millised regulatiivsed takistused mõju avaldavad. Tema sõnul on Brexiti mõju sarnane finantskriisi mõjudele, mida ei ole võimalik prognoosida.

"Ma ei ole majandusmudelite fänn, sest need kõik on eksinud," sõnas Davis.

Minister märkis, et sellise mõjuhinnangu kasulikkus oleks Brexitiga kaasnevate muudatuste ulatuse tõttu nullilähedane.

Ministri sõnul on valitsus koostanud sektoripõhiseid analüüse erinevate tööstusharude kohta, kuid mitte prognoosi selle kohta, mis juhtub, kui Suurbritannia Euroopa Liidust lahkub.

Tööpartei saadikud nimetasid seda kaoseks. Nende sõnul on mõjude hinnangut kiiresti vaja. Šoti Rahvuspartei (SNP) liikmed nimetasid toimuvat farsiks.

Davise sõnul käib Brexiti kohta aga suur situatsiooniplaneerimine.

Ka peaminister Theresa May on kinnitanud, et üldist mõjude hinnangut ei ole tehtud, on vaid sektoripõhised analüüsid.

Suurbritannias on pikalt kestnud tüli valitsuse Brexiti-analüüside ja nende avaldamise üle. Aasta tagasi ütles Davis, et tema ministeerium on viimas läbi umbes 57 analüüsi majanduse erinevate valdkondade kohta.

Parlamendisaadikud on survestanud valitsust analüüse avaldama ning 1. novembril kiitis alamkoda heaks ettepaneku avaldada Brexiti mõjude hinnang.

Valitsus on pärast seda avaldanud parlamendi Brexiti komisjonile raportitest toimetatud variante.