Ajakirjanikele tutvustasid täna Brüsselis reformikava kolm volinikku, mitte president Juncker, kes reformi eestkõneleja komisjonis on olnud.

Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ütles, et Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) on osutunud otsustavaks, et säilitada euroala finantsstabiilsust.

"Osutades rahalist abi surve alla sattunud euroala riigile, on see andnud vajalikku finantsruumi, et võimaldada reforme ja taastumist. Muutes ESM-i Euroopa Valuutafondiks aitab tuleviku kriisidega hakkama saada efektiivsemalt ja suurema demokraatliku järelevalve all," lausus ta.

Komisjon pakub välja ka koordineerituma poliitika meetmed ning majandus- ja rahandusministri ametikoha, kes oleks ühtlasi komisjoni asepresident ja eurorühma juht. Jutt käib laias laastus tundliku teema üle, kuidas tuleviku kriiside riske võimalikult hästi maandada ja mil määral neid euroliidus ühiselt jagada.

Euroopa Komisjon on oma ettepanekud teinud ja ootab nüüd tagasisidet Euroopa riikide pealinnadest. Seda saab kuulda juba järgmisel nädalal, kui riigijuhid kogunevad siia kõrvalmajja tippkohtumisele.

Väljaande Politico andmetel kavatseb eesistuja Donald Tusk ülemkogul rääkida valuutafondist ja pangandusliidust, mitte enamast. Eesti valuutafondi ideele tõenäoliselt vastu ei seisa.

"Eesti ei ole siin veel oma kindlaid seisukohti kujundanud. Aga me siin otseselt ei ole ka näinud põhjust vastu seista, aga siin veel tegelikult see sisuline töö käib," kommenteeris rahandusminister Toomas Tõniste.

Eesti soovib Tõniste sõnul eelkõige sellist euroala, milles kokkulepitud reeglitest kinni peetakse.