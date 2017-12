"On aeg ametlikult tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana," ütles Trump kolmapäeval tehtud pöördumises.

Trump rääkis kõnet alustades uuest strateegiast rahu saavutamiseks. "Me ei saa lahendada probleeme korrates minevikus nurjunud strateegiaid," sõnas ta.

President märkis, et Jeruusalemma pealinnana tunnustamise edasilükkamine ei ole rahu saavutamiseks midagi ära teinud.

"Minu teadaanne märgib uue lähenemise algust Iisraeli ja palestiinlaste konfliktile," ütles ta ja kinnitas, et tunnustab Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Trump lisas, et USA on valmis toetama kahe riigi lahendust, kui mõlemad osapooled selles kokku lepivad. Ta märkis, et otsus ei tähenda, et USA ei pühenduks enam rahuleppele kaasa aitamisele.

Tema sõnul tahab USA head rahulepet nii iisraellastele kui ka palestiinlastele.

"USA on jätkuvalt pühendunud sellise rahuleppe saavutamisele, mis on vastuvõetav mõlemale osapoolele," ütles ta.

Palestiinlased Gaza piirkonnas väljendasid Trumpi kõne peale pahameelt, põletades fotosid temast ja Iisraeli peaministrist Benjamin Netanyahust ning Iisraeli lippe.

Speech excerpts as prepared for delivery by @POTUS: pic.twitter.com/cCw7IxHpNX — Sarah Sanders (@PressSec) December 6, 2017

Varem ütles Trump, et Jeruusalemma oleks tulnud ammu Iisraeli pealinnana tunnustada.

"Paljud presidendid on öelnud, et tahavad midagi teha, aga ei teinud," ütles Trump kõne eel.

"Kas küsimus on julguses või muutsid nad oma meelt, ma ei tea," lisas ta.

Macron ei toeta Trumpi otsust

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et ei toeta Trumpi ühepoolset otsust.

Ta kutsus regioonis üles rahulikkusele.

"See on kahetsusväärne otsus, mida Prantsusmaa heaks ei kiida, ning läheb vastuollu rahvusvahelise õiguse ja kõigi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega," ütles Macron ajakirjanikele.

Trumpi plaan tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana on tekitanud palju vastumeelsust.

ÜRO esindaja sõnul saavad Jeruusalemma ametliku staatuse küsimuse lahendada vaid kõnelused Iisraeli ja palestiinlaste vahel. Türgi võimude teatel on Trumpi plaan katastroof, mis valaks Lähis-Ida probleemide osas õli tulle. Vastuseisu Trumpi ideele on avaldanud ka Hiina, Venemaa ning Süüria välisministeerium.

Paavst Franciscus leidis, et erilise linnana peaks Jeruusalemm säilitama oma tänase staatuse. Ka Suurbritannia välisminister Boris Johnson teatas, et Trumpi plaanid on murettekitavad.