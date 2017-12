Härra president, mida iseseisvus Teile tähendab?

See tähendab vabadust, vastutust, õigusi, aga ka kohustusi. Õigupoolest kõike seda, mida üheskoos elamine kindlasti vajab.

Soome on nüüd 100-aastane. Mida me peaksime silmas pidama, et see iseseisvus järgmise 100 aasta jooksul ei kaoks?

Soome ülesehitamine on selle 100 aasta jooksul toetunud rahvavõimule, demokraatiale. See ühendas soomlased ja me peame oskama seda endiselt austada. Ning me peame tulevikku kõik koos rajama.

Kui rahvus on ühtne üheskoos, nagu kõlab meie juubeliaasta tunnuslause, siis on ta ka tugev, isegi kui ta on väike.

Väike Eesti saab mõne kuu pärast samuti 100-aastaseks. Kas Teil on eestlastele midagi öelda?

Loomulikult juba ette palju õnne. Lugesin just, et lippe pannakse juba valmis. Südamlikud õnnesoovid Eestile 100. aastapäeva puhul! Me peame sooja tundega meeles, kuidas Eesti on osalenud meie pidustustes ning püüame nii-öelda võla tasuda ja lüüa kaasa teie peos.

Suur tänu ja head iseseisvuspäeva!

Aitäh ja head iseseisvuspäeva eelset aega sinna Eestisse!