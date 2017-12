Viimase paari aasta jooksul on Eesti valitsused kergitanud alkoholiaktsiisi jõuliste hüpetega. Kuidas kõrgema hinnaga alkohol on meie tervist üldiselt mõjutanud on veel vara öelda. Kindlasti on ta korduvalt kergitanud pulssi ja ilmselt ka vereõhku, kui mõnusas seltskonnas tuleb jälle teemaks alkoralli Lätti.