ERR Iirimaal: iirlaste sõnul oleks tollikontrolli taastamine mõeldamatu

Praegu on Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahele tara püsti pandud selleks, et lambad ojja ei hüppaks, kuid pooleteise aasta pärast saab sellest Euroopa Liidu välispiir, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Täna on taral ainult üks eesmärk. "Iiri saarel on rahu väga habras. Suure reede kokkulepe, mis selle rahu tagas, on vähem kui 20 aastat vana. Mõlemad politseijõud siin saarel, nii Põhja-Iirimaal kui ka Iirimaal on öelnud, et naasmine tollitaristu juurde võiks saada paramilitaarsete dissidentide sihtmärgiks. Neid võidakse rünnata ühe nädala jooksul pärast püstitamist. Me ei saa sellega riskida," rääkis Iirimaa senati Brexiti komisjoni juht Neale Richmond.

Nähtamatut piiri Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel ületatakse Richmondi sõnul päevas 30 000 korda ja tollikontrolli taaskehtestamine oleks mõeldamatu.

Richmondi sõnul oli kokkulepe brittidega esmaspäeval juba kinnitatud. Dublin oli väga üllatunud kui peaminister Theresa May sellest pärast telefonikõne Põhja-Iiri unionistidele taganes.

"Me usume, et Theresa May peab lahendama kodused sisepoliitilised probleemid. Oleme valmis olema kannatlikud ja ootame brittide läbirääkimismeeskonna naasmist Brüsselisse homme. Arutame nendega edasi. Aga me ei saa taganeda sellest, milles esmaspäeval kokku lepiti," rääkis Richmond.

Tema sõnul ei taha iirimaa vetostada mingeid kokkuleppeid. "Me oleme valmis ootama kuni Euroopa Ülemkoguni kuu lõpus. Oleme juba ühest tähtajast üle libisenud. Oleme valmis vajadusel ootama veebruari Ülemkoguni," ütles ta.

Ravensdale'i endise piiripunkti juures on kohalik rahvas Brexiti kõnelustest hämmingus.

"See piiri asi saab olema katastroof. Me ei tea, kas siia tulevad tollikontrollid,

kuidas me saame põhjast lõunasse tööl käia," rääkis iirlane Paddy, kes elab Põhja-Iirimaal.

"Ma töötan ettevõtte heaks Dublinis, samal ajal töötan ettevõtte heaks Põhja-Iirimaal. Hetkel, kui piirikontrolli pole, toimib äri sujuvalt," rääkis Frank.

"Kui seda olukorda muudetakse, tekib ärile takistusi. Praegu on raske näha, kuhu see võib välja viia. Valitseb suur ebakindlus," lisas ta.