Briti kaitseminister soovitab tappa IS-i ridades võidelnud kodanikud

"Üsna lihtne, minu seisukoht on, et surnud terrorist ei saa Suurbritanniale mingit kahju teha," märkis ta. "Me peaksime tegema kõik, mis meie võimuses, et oht kõrvaldada."

Iraaki ja Süüriasse džihadistide poolel võitlema on läinud 800 Briti passi omanikku. Neist 130 on tapetud ja umbkaudu 400 tagasi tulnud, seega on 270 endiselt Lähis-Idas.

Teema kerkis fookusesse 2014. aastal, mil Džihaadi-Johnina tuntud Briti kodanik Mohammed Emwazi esines mitmes IS-i propagandavideos, kus näidati vangide pea mahavõtmist.

Williamson võttis ministriameti möödunud kuul üle Michael Fallonilt, kes astus väidetava sobimatu käitumise pärast tagasi.

Vastse ministri hinnangul tuleb tabada ka teistesse riikidesse pagenud võitlejad ning takistada nende naasmist. "Me peame tagama, et jätkame nende jahtimist, kui nad mööda Iraaki, Süüriat ja teisi piirkondi laiali valguvad," märkis ta.

"Peame tagama, et nende jaoks ei oleks kuskil turvalist ruumi, et nad ei saaks minna teistesse riikidesse jutlustama oma viha, jutlustama oma surmakultust."

Usutlus ilmus mõni tund pärast seda, kui kaks meest astusid Londoni kohtu ette süüdistatuna kavas tappa Briti peaminister Theresa May.