Iisraeli sõjavägi: varghävitajad F-35 on tegutsemisvalmis

Hävitajate hinda on teravalt kritiseeritud, teiste seas on seda teinud ka USA president Donald Trump, kuigi Lockheed Martini andmeil on hind aeglaselt langemas.

Iisrael on tunnistanud ka õhulöökide andmist Süüriale pärast seda, kui seal kuue aasta eest kodusõda puhkes, et takistada relvatarneid šiialiikumise Hizbollah võitlejatele.

Iisraeli õhujõududel on hetkel üheksa F-35, ühtekokku on neid kavas osta 50.

Iisraeli relvajõud teatasid kolmapäeval, et nende äsjasoetatud varghävitajad F-35 on tegutsemisvalmis.

