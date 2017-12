Erdogan alustab ajaloolist visiiti presidendina Kreekasse

"Erdoğani visiiti saab käsitleda osana 1999. aastal alanud pikast lähenemisfaasist kahe riigi vahel," ütles Istanbuli Kadir Hasi ülikooli Rahvusvaheliste ja Euroopa Uuringute Keskuse direktor Dimitrios Triantaphyllou. Kuid ta lisas, et kuigi Kreeka-Türgi suhted on suhteliselt tugevad, ei ole ainsatki tervest reast vaidlusküsimustest lahendatud.

Peaministrina on Erdoğan käinud Kreekas kaks korda -- aastail 2004 ja 2010 -- et edendada Ankara ja Ateena lähenemist, mis sai alguse ränkadest maavärinatest 1999. aastal, mis tabasid riike paarinädalase vahega.

Türgi liitumiskõnelused Euroopa Liiduga on takerdunud ja Ankara suhted suure osa Läänega jäised. Erdoğanile endale on see alles teine reis EL-i liikmesriiki pärast mullust nurjunud riigipööret. Oktoobris külastas Türgi president Poolat.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel