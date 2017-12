Kauaoodatud Jõhvi läbimurre avatakse veel detsembris

900 meetri pikkune tee suunab Jõhvi elamurajoonist mööda autodevoo, mis suundub 15 000 elanikuga Ahtme linnaossa. Jõhvi vallavanema Aleksei Naumkini sõnul on see rajooni elanikele ammuoodatud lahendus.

"Inimesed väga ammu kaebasid selle peale, et liiga palju autosid sõidab mikrorajoonis. Tänu uuele teele nüüd seal mõistagi liikluskoormus väheneb," ütles Naumkin.



Jõhvi poolt tulles jääb teest paremat kätt hariduslinnak, kus on riigigümnaasium, Eesti põhikool ning spordi- ja kunstikool. Teest vasakule jääb rajatav kaubanduskeskus, kuhu plaanitakse ka ujulat ja jäähalli.



Jalakäijatele tehti lisaks ülekäiguradadele teele tunnel ja ülekäigusild. Neist viimane viib praegu küll linnaparki, kust teed edasi pole veel rajatud.



Maikuus alanud ehituse lõppjärgus tekkisid läbimurde Jõhvi-poolsele ringteele autojuhtidele peavalu valmistavad eralduskivid, millega loodetakse seal vähendada liiklusõnnetuste arvu.

Tee ehitaja Lemmikäinen Eesti projektijuht Andres Vinkler ütles, et kivid pandi maanteeameti nõudel.

"See pole Eestis esimene turboringtee, kuhu eralduskivid pannakse - neid on kindlasti veel ka Tartus. See on ikkagi selle jaoks, et autojuhid hoiaks kinni sõiduradadest, et seal, kus nad on kohustatud sõitma, nad ka sõidaksid. Seal, kus on olnud mitmeid avariisid, mis on põhjustatud sellest, et autojuhid ei hoia kinni temale ette nähtud sõidurajast ehk sõidavad keset ringteed välimiselt rajalt sisemisele ja sisemiselt välimisele. See on selline takistus, et ei oleks seda," ütles Vinkler.



Detsembrikuu lõpus avatav tee peaks lahendama hommikuti ja õhtuti piirkonnas tekkivaid liiklusummikud.

Vinkler märkis, et eks need ummikud on tekkinud viimase aasta jooksul.

"Varem pole nii pikki autoderivisid olnud – loodame, et see leevendab seda olukorda. Uus tee oleks võinud tulla veidi varemgi, sest siis me poleks näinud seda olukorda, mis siin viadukti peal hommikuti ja õhtuti toimub," ütles ta.



Puru tee läbimurde läbilaskevõimeks on üle 12 000 auto ööpäevas.