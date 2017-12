Omniva ühepoolne otsus avab tuhanded postkastid reklaamidele

Omniva otsusest lõpetada korteriühistutega ühepoolselt reklaamilepped pole kuulnud konkurentsiamet ega tarbijakaitseamet, kuigi postiettevõtte väitel tegutseb ta nendega kooskõlastatult, kirjutab Maaleht.

Paljudes kortermajades leiduvad trepikodades alused, korvid jne, kuhu seni on toodud reklaamtrükiseid ja keda elanikest see materjal huvitab, võtab ise reklaami kaasa ja loeb.

Firma kinnitas Maalehele, et lepingute ülesütlemise otsus oli "varasemalt kooskõlastatud tarbijakaitseameti ja konkurentsiametiga", kuid nimetatud riigiasutused lükkavad selle väite aga ümber.

"Jääb kahjuks arusaamatuks, millel põhineb väide, nagu tarbijakaitseamet oleks midagi kooskõlastanud," ütles ameti tarbija­poliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski.

“Väide, et otsus on konkurentsiametiga kooskõlastatud, ei ole korrektne. Aadressita reklaami edastamine ei ole postiteenus ning nimetatud kooskõlastuse andmine ei ole konkurentsiameti päde­vuses," kinnitas ameti välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits.

Uulitsa sõnul Omniva küll informeeris konkurentsiametit korteriühistutega lepingute lõpetamisest, ent amet sai selle vaid teadmiseks võtta, alus kooskõlastuse andmiseks puudub.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi ütles, et see, kas niisugune lepingute ülesütlemine on õiguspärane, vajaks põhjalikumat analüüsi ning eelkõige selles osas, mis on see põhjendus, mis on tõesti tekitanud leppe ülesütlemise vajaduse.

Korteriomanikel on võimalus esitada Omnivale reklaamist loobumiseks isiklik avaldus ja tähistada oma postkast vastava kleebisega, avaldusi saab esitada kas ettevõtte kodulehe kaudu või postkontorites.