SAPTK teatas, et tunnustab EELK peapiiskopi Urmas Viilma ettepanekut anda abielu mõistele põhiseaduslik kaitse, et leevendada seeläbi kooseluseaduse läbisurumisega seotud ühiskondlikke pingeid.

"Kõik poliitilised jõud on kooseluseaduse läbisurumise kontekstis kinnitanud, et selle projekti varjatud eesmärgiks ei ole abielu mõiste ümbermääratlemine. Paraku selliseid väiteid ei usuta, sest paljudes teistes riikides on need osutunud valelikuks ja ka kooseluseadus ise kujutab endast valdavas osas abielu kohta käiva regulatsiooni koopiat," sõnas SAPTK-i juhatuse esimees Varro Vooglaid.

Urmas Viilmaa ütles Toomkiriku advendimõtiskluses, et palub kõigil vaidlevatel ja vastanduvatel osapooltel ilma eelarvamusteta tõsiselt kaaluda ettepanekut, täiendada Eesti Vabariigi põhiseadust sättega, mis sõnastab selgelt abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahel sõlmitud liiduna.

"Selle ettepaneku lahutamatuks osaks on ühiskondliku kokkuleppe sõlmimine väga erinevate osapoolte, poliitiliste erakondade ning institutsioonide ja organisatsioonide vahel. Kokkuleppega külmutatakse kõik senised kooseluseadusega seotud ettepanekud selle eesmärgiga, et pärast abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist astuda järgmine samm ja reguleerida kasvõi eriseaduse tasemel ülejäänud koos- ja ühiseluviisid," sõnas Viilmaa.