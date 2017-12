Tõend Nõukogude sõjaväes teenimise kohta on vajalik tööstaaži arvutamiseks, sest see läheb tööstaaži sisse.

Rahvusarhiivist küsitakse tõendi eest 15 eurot. Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna juhataja Tõnis Türna ütles ERR-ile, et kõik rahvusarhiivist väljastatavad tõendid ja teatised on riigilõivuga maksustatud.

