ÜRO julgeolekunõukogu koguneb Jeruusalemma küsimust arutama

Istung, mille kokkukutsumist taotles kaheksa riiki, algab kell 10 hommikul, kuid päevakorras on ka teisi küsimusi, nii et Jeruusalemma teema ei pruugi kohe arutusele tulla, teatas nõukogu roteeruv eesistujariik Jaapan.

Istungit taotlesid Boliivia, Suurbritannia, Egiptus, Prantsusmaa, Itaalia, Senegal, Rootsi ja Uruguay. Ühtlasi palusid nad kohtumist avama ÜRO peasekretäri António Guterresi.

Guterres ütles pärast Trumpi avaldust, et Jeruusalemma lõpliku staatuse küsimuse saab lahendada üksnes Iisraeli ja palestiinlaste otsekõnelustel.

Ta lisas, et on järjekindlalt sõna võtnud ühepoolsete meetmete vastu.

"Kahe-riigi lahendusele ei ole alternatiivi," ütles Guterres.

Boliivia suursaadik Sacha Sergio Llorenty Soliz nimetas Trumpi sammu hoolimatuks ja ohtlikuks sammuks, mis läheb vastuollu rahvusvahelise õiguse ja julgeolekunõukogu resolutsioonidega.

"See ei ohusta mitte üksnes rahuprotsessi, vaid ka rahvusvahelist rahu ja julgeolekut," lisas ta.

Trump tunnistas Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, USA alustab ettevalmistusi Iisraeli-saatkonna kolimiseks

Trump tunnustas kolmapäeval vaidlusalust püha linna Jeruusalemma Iisraeli riigi pealinnana; tegemist on ajaloolise avaldusega, mis pöörab pea peale aastakümneid püsinud USA välispoliitilise seisukoha.

"Olen otsustanud, et on aeg ametlikult tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana," ütles USA liider Valges Majas peetud kõnes.

Trumpi avaldus paiskab Ühendriigid aastakümneid kestnud ülimalt keerulise tüliküsimuse keskmesse. USA liitlased ja paljude Lähis-Ida riikide liidrid on hoiatanud Trumpi taolise sammu astumise eest.

Jeruusalemma peavad pühaks linnaks nii juudid, moslemid kui ka kristlased.

USA välisministeerium astub viivitamatult samme president Donald Trumpi otsuse suhtes viia Ühendriikide saatkond Tel Avivist üle Jeruusalemma, ütles kolmapäeval välisminister Rex Tillerson.

"Välisministeerium alustab viivitamatult protsessi otsuse täitmiseks, alustades ettevalmistusi USA suursaatkonna kolimiseks Tel Avivist Jeruusalemma," lausus Tillerson oma Saksamaa-visiidi ajal.

Trump: Jeruusalemma tulnuks juba ammu Iisraeli pealinnana tunnustada

Trump ütles varem, et selle sammu oleks pidanud juba ammu tegema.

"Paljud presidendid on öelnud, et tahavad midagi teha, aga ei ole seda teinud, kas on asi julguses või on nad meelt muutnud, seda ei saa ma öelda," sõnas Trump.

"Minu meelest olnuks selleks ammu aeg," lisas ta.

Netanyahu nimetas Trumpi otsust ajalooliseks

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tervitas kolmapäeval USA presidendi otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana kui ajaloolist ning "vaprat ja õiglast otsust".

Netanyahu tõotas ühtlasi mitte muuta Jeruusalemma äärmiselt tundlike pühapaikade status quod. Linn on püha nii juutidele, kristlastele kui ka moslemitele.

Abbas: USA ei saa Trumpi avalduse järel enam olla rahuvahendaja

Palestiina presidendi Mahmud Abbasi sõnul ei saa Ühendriigid enam mängida rahuvahendaja rolli pärast Trumpi kolmapäevast otsust.

"Need kahetsusväärsed ja lubamatud meetmed õõnestavad sihilikult kõiki rahupüüdlusi," ütles Abbas oma kõnes pärast Trumpi avaldust.

Tema sõnul tähendab Trumpi samm avaldust, et "USA loobub mängimast rolli, mida see on viimasel kümnendil rahuprotsessi vahendajana täitnud".

PVO: Trumpi otsus hävitab kahe-riigi lahenduse

Palestiina Vabastusorganisatsiooni peasekretäri sõnul hävitab Trumpi kolmapäevane otsus igasuguse lootuse konflikti kahe-riigi lahenduseks.

"Ta hävitas kahe-riigi lahenduse," lausus pikka aega olnud Palestiina läbirääkimisdelegatsiooni juhtinud Saeb Erekat pärast Trumpi kõnet.

Trump "muutis oma riigi kõlbmatuks igausuguse rolli jaoks" rahuprotsessis", märkis ta.

"Kuidas ma istun Palestiina läbirääkijate juhina koos nende inimestega, kui nad kirjutavad mulle ette tuleviku, kus Jeruusalemm on Iisraeli pealinn," lisas ta.

Hamas: Trumpi otsus avab USA jaoks põrguväravad

Palestiina islamistliku liikumise Hamas sõnul avab Trumpi otsus Ühendriikide jaoks regioonis "põrguväravad".

"See otsus avab põrguväravad USA huvidele piirkonnas," ütles Gaza sektorit kontrolliva Hamasi kõrge ametnik Ismail Radwan Trumpi avalduse järel.

Ta kutsus Araabia ja islamiriike "katkestama majanduslikud ja poliitilised sidemed USA suursaatkondadega ja saatma välja saadikud".

Euroopa liitlased olid kriitilised

Prantsuse president Emmanuel Macron nimetas kolmapäeval kahetsusväärseks oma USA ametivenna otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ning ärgitas rakendama meetmeid vägivalla vältimiseks iga hinna eest.

Alžeerias pressikonverentsil tehtud pöördumises kinnitas Macron, et Prantsusmaa ja Euroopa jäävad kindlaks kahe-riigi lahendusele, kus Iisrael ja Palestiina eksisteerivad kõrvuti rahus ja julgeolekus rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning Jeruusalemm on mõlema riigi pealinn.

Briti peaminister Theresa May ütles kolmapäeval, et tema valitsus ei pea Trumpi otsust õigeks.

"Me ei nõustu USA otsusega viia suursaatkond Jeruusalemma ning tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana," märkis ta. "Me usume, et see ei aita kaasa rahuväljavaadetele piirkonnas."

Saksa liidukantsler Angela Merkel ei toeta Trumpi otsust Jeruusalemma Iisraeli pealinnana tunnustada, ütles kolmapäeval tema pressiesindaja.

Saksamaa valitsus "ei toeta seda seisukohta, sest Jeruusalemma staatuse üle saab otsustada vaid läbirääkimistel kahe-riigi lahenduse raames", kirjutas Twitteris kõneisik Steffen Seibert.

Erdogan: Trumpi Jeruusalemma-otsus muudab regiooni plahvatusohtlikuks

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kritiseeris neljapäeval teravalt USA presidendi otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, öeldes, et avaldus muudab kogu regiooni plahvatusohtlikuks.

"Sellise sammu astumine muudab maailma, eriti antud regiooni, plahvatusohtlikuks. Kuule, Trump, mida sa õige kavatsed? Missugune lähenemine see on? Poliitliidrid ei aja asju keerulisemaks, nad püüavad rahu sobitada," ütles Erdogan pealinnas Ankaras.

Türgi välisminister nimetas Trumpi otsust varem vastutustundetuks. "Me mõistame hukka USA administratsiooni vastutustundetu avalduse .... see otsus on vastuolus rahvusvahelise õigusega ja asjakohaste ÜRO resolutsioonidega," märkis Türgi välisminister Mevlüt Cavusoglu Twitteris.

Saudid ja Jordaania kritiseerisid Trumpi teravalt

Saudi Araabia taunis neljapäeval teravalt Trumpi otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, nimetades seda sammu vastutustundetuks, vahendas riigimeedia kuningakoja avaldust.

"Kuningriik väljendab suurt kahetsust USA presidendi otsuse üle tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Kuningriik on juba hoiatanud sellise õigustamatu ja vastutustundetu sammu tagajärgede eest," seisab avalduses.

Jordaania aga nimetas seda sammu rahvusvahelise õiguse ja ÜRO harta rikkumiseks.

"Ameerika presidendi otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja viia USA suursaatkond üle sellesse linna, kujutab endast rahvusvahelise õiguse ja ÜRO harta rikkumist," lausus valitsuse pressiesindaja Mohammed Momani.