Statistikaamet avaldas neljapäeval, et hinnad tõusid novembris võrreldes oktoobriga 0,5 protsenti ja võrreldes eelmise aasta novembriga 4,2 protsenti ning sellesse andis suure panuse mootorikütuse kallinemine.

Nii bensiin kui ka diislikütus olid 16 protsenti kallimad kui mullu samal ajal. Oktoobriga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit novembris kõige rohkem mootorikütuse 7,8 protsendi suurune hinnatõus.

"Kütusehinna tõusu taga on see, et aastaga on tõusnud ka aktsiisimäärad, samuti on maailmaturul kütuse hind oluliselt tõusnud võrreldes aastataguse situatsiooniga," ütles Toomas Saks ERR-i raadiouudistele. "Kindlasti selle taga on ka OPECi otsused ja kokkulepped, mis on üle pika aja pidanud ja tootmismahte vähendanud."

Saks tõdes, et suured tarbijad ehk eelkõige transpordiettevõtted on viinud tankimise Lätti. Tavainimese jaoks hinnavahe nii suur ei ole, kuid kaubareiside ajal tangivad ka eraisikud Saksa sõnul Lätis, sest võit diislikütuse puhul on kuni 15 senti liitrilt.