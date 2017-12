Senatis toetas seadusemuudatust 43 rahvasaadikut, vastuhääli oli 12. Alamkoda võttis eelnõu nüüd vastu häältega 145-4, vahendas Yle.

Sisuliselt muudeti seadust nii, et kui varem defineeriti abielu mehe ja naise liiduna, siis nüüd räägitakse kahe inimese liidust.

Austraalia valitsuse poolt sügisel korraldatud rahvaküsitluse kohaselt toetas sooneutraalse abielu seadustamist 61,6 protsenti osalenutest. Küsitluses osales ligi 79,5 protsenti hääleõiguslikest kodanikest ehk kahe kuu jooksul toimunud hääletamisest võttis osa rohkem kui 12,7 miljonit inimest.

Küsimus, millele pidi vastuse andma, kõlas järgnevalt: "Kas abieluseadust tuleks muuta nii, et samasoolistel paaridel oleks võimalus abielluda?" Ekspertide hinnangul on 80 protsendile lähenev osalemisaktiivsus vabatahtliku arvamusküsitluse puhul harukordne.

Küsitluse näol oli tegu mittesiduva soovitusega riigi parlamendile, kus geiabielude teema oli poliitikute hulgas juba pikemat aega palju vaidlusi tekitanud.

Paremtsentristlikku Liberaalset Parteid esindav peaminister Malcolm Turnbull, kes ise on sooneutraalse abielu seadustamist pooldanud, avaldas rahvaküsitluse tulemuse selgumise järel lootust, et abieluseaduse muutmisega saadakse valmis hiljemalt jõulupühadeks.

Parlamendi poolt vastu võetud seadus läheb nüüd kinnitamiseks kindralkuberner Peter Cosgrove'ile, kes on kuninganna Elizabeth II esindajaks Austraalias. Tema kinnitus on pigem tseremoniaalne ning suure tõenäosusega jõustub seadus umbes kuu aja pärast.

Seadusemuudatusele esitatud parandusettepanekud lükkas parlament tagasi. Parandusettepanekud puudutasid muuhulgas traditsioonilise abielu toetamist ja seda, et selliste toetusavalduste kohta ei saaks esitada süüdistusi diskrimineerimises. Samas pole see teema veel lõpuni käsitletud, sest valitsus on moodustanud usuvabaduse kaitset jälgiva komisjoni, mis hakkab sellel teemal silma peal hoidma just nimelt pärast abieluseaduse muutmist.