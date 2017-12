Keskerakond ja Reformierakond kasvatasid toetust

Turu-uuringute AS küsitles 22. novembrist kuni 5. detsembrini ERR-i uudistetoimetuse tellimusel näost-näkku meetodil 1011 inimest nende kodudes. Uuringutulemustes on esitatud nende vastajate osakaal, kes omasid poliitilist eelistust. See muudab uuringutulemused võrreldavaks riigikogu valimiste olukorraga. Erakondlikku eelistust mitte-väljendanud vastajate osakaal oli detsembris 27 protsenti. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti.

