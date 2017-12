3,3 miljonit: PR-firmad kosuvad EAS-i nisa otsas

"Leping sõlmiti enne kommunikatsioonijuhi ja pressiesindaja ametisse astumist, et saada teenust, kuni need ametikohad olid täitmata," selgitas nõustamisvajadust Sudakov.

Selle lepingu sai endale Miltton Nordics OÜ, mille taga on Gerrit Mäesalu, Annika Arras ja Martin Kukk igaüks kümne protsendiga, lisaks on 70-protsendine osalus Soomes registreeritud emafirmal Miltton Group Oy.

See summa on märkimisväärne, sest võimaldab osta teenust suunatult, ilma kolmeltpartnerilt pakkumust küsimata, kuivõrd lihthanke korraldamise kohustus algab 10 000 eurost.

Lisaks eelnevale korraldab EAS ka äriideede konkurssi Ajujaht, mille läbiviimine on sisseostetud. Lisaks teostusele tuleb ka turundus- ja kommunikatsiooniteenus konkursile majaväliselt, seda teostab kommunikatsioonibüroo JLP. Viimasel kolmel aastal on Ajujahi turundus- ja kommunikatsioonitegevuste peale kulunud kokku ligi 140 000 eurot.

Raamlepingu partnereid on kolm, kellest üks pole hangetele pakkumusi esitanudki, nii et 1,5 miljonit eurot läheb tõenäoliselt kas KPMS-i või Alfa-Omega kaukasse, kes seda siis oma välispartneritega sihtturutegevusteks jagab.

EAS-il on võimalus jagada see sihtturgude lõikes juppideks, ent tänavuse hanke andis EAS esmakordselt 900 000 euro eest ühele hankepartnerile ehk KPMS-ile, põhjendades seda vajadusega kõikidel sihtturgudel edaspidi ühe sõnumiga väljas olla.

Lisaks mullusele ettevõtlusnädala ja ettevõtluse auhinna konkursi kommunikatsioonile on ettevõte teinud EAS-ile veel möödunud aastal ICT Weeki suhtekorraldust mahus 6999 eurot ning tänavu on lõppemas kaheaastased lepingud Soome ja Läti turismisihtturgude kommunikatsiooniks, kumbki mahus 120 000 eurot, millest üle poole läheb välispartneritele teenuse sisseostmiseks.

Olgu siinkohal välja toodud, et aasta tagasi maksis EAS sama ürituse kommunikatsiooni eest toonasele hankevõitjale Alfa-Omega Communications OÜ 7640 eurot, seega aastaga on EAS otsustanud teenuse eest üle kahe korra enam välja käia - ette antud hanke piirmäär oli tänavu 20 000 eurot.

Sellest 1,02 miljonit eurot on nad saanud kommunikatsioonitegevusteks Eesti turismisihtturgudel (Venemaa, Saksamaa, Norra, Inglismaa ja Rootsi), 240 000 eurot programmi Work in Estonia tutvustamiseks Soome ja Ukraina turul ning Eesti kui atraktiivse välisinvesteeringute turu tutvustamiseks mitmetel sihtturgudel.

Suurimas mahus on EAS-i hankeid võitnud KPMS & Partnerid OÜ, mis kuulub Henri Käsperile ja Margus Metsale. Kokku on nad EAS-ilt saanud hankelepinguid kolme aasta peale mahus 1,3 miljonit eurot.

Kommunikatsioonieelarve mahust suurima osa hõlmavad välisturgudele suunatud tegevused, mida poleks ka mõeldav ise Eestis asudes lõpuni ellu viia - raamhankepartnerite kaudu ostab organisatsioon vahemikus 2016-2019 teenuseid kuni kolme miljoni euro eest, et turundada sihtturgudel Eesti turismi või Eestis töötamise võimalust ehk riiklikku Work in Estonia programmi.

Vaatamata sellele, et EAS-is endas töötab kokku 30 kommunikatsiooni- ja turundusinimest , ostetakse kommunikatsiooniteenust ligi 3,3 miljoni euro eest ka sisse, mis suuremalt jaolt mitmeaastaste raamhangetega jaotub nelja aasta peale. See summa pole aga lõplik, sest Eesti-siseseid tegevusi erinevate ürituste ja algatuste promoks ostetakse aasta kaupa, nii et kokkuvõttes tuleb summa ilmselt suurem.

Ehkki EAS-is töötab 30 turundus- ja kommunikatsiooniinimest, on organisatsioon PR-ettevõtetele oluline sissetulekuallikas - nelja aasta jooksul hangib organisatsioon suhtekorraldusteenuseid ligi 3,3 miljoni euro eest, ja see summa ei pruugi olla lõplik, kuivõrd Eesti-siseseid teenuseid ostetakse reeglina aasta kaupa, nii et järgmise kahe aasta teenuste mahud alles selguvad ja lisanduvad.

