Terviseamet sai kaebuse inimeselt, kes oli märganud KSA Silmakeskuse kodulehe blogis kahtlast sissekannet ning uuris, kas keskuse tegevusluba kehtib ning kas tervishoiuteenuse osutajal on lubatud sellist infot kajastada.

Kaebuse aluseks oli blogist leitud artikkel, milles väideti, nagu soovitaks USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus emadel vaktsiinide tõhusamaks toimimiseks rinnaga toitmine lõpetada. Kaheldava väärtusega sisuga sissekandeid oli aga veelgi.

Postituses pealkirjaga "Mida soovitaks kolm maailmakuulsat lastearsti meie lastele?" räägiti piimatoodete kahjulikust mõjust.

"Piim ja piimatooted on just need, mis väsitavad lapsi ja lõhuvad nende tervist /.../ Paljud teaduslikud uuringud on juba aastakümneid näidanud, et peamine põhjus väikelaste rauavaegusaneemiate tekkimisele ei ole raua vähene omastamine toidust, vaid lehmapiima sisaldavate toiduainete tarbimine, mis tekitavad laste soolestikus kroonilist verejooksu ja rauakadu," seisis seal.

Samuti viidati artiklis arstide soovitusele, et laste menüüst tuleks lisaks piimatoodele välistada ka liha, kala, kodulinnud ja õlid.

Teine sissekanne sisaldas väidet, et gripivaktsiinide ohutust on keeruline hinnata ja pikaajalisi ohutusuuringuid tehakse harva. "Mitmikdoosid sisaldavad 25 mikrogrammi elavhõbedat, mis pole kindllasti ohutu," väideti blogis.

Postituses külmetushaiguste vältimisest on kirjas soovitus gripivaktsiinidele mitte aega raisata. Pealkirja alt "Lastearst Paul Thomas gripivaktsiinist" leiab aga ka kombineeritud vaktsiinide vastast propagandat.

"Vaktsineerimisega ei ole reeglina kunagi kiiret, kui ema ei kuulu riskigruppi ja laps on emaga kodus. Soovitan vaktsineerida väga valikuliselt (vältige kombineeritud vaktsiine, kuna need on kõige ohtlikumad ning nende kohta pole tehtud ohutusuuringuid) ja reeglina mitte alustada vaktsineerimisega enne, kui laps saab kolmeaastaseks," kirjutatakse sissekandes.

Samas loos on viidatud ka autismi ja vaktsiinide seostele ning soovitatud vaadata vaktsiinivastast "harivat dokumentaalsarja".

Arstil tuleb lähtuda teaduslikust meditsiinist

Blogi ebateaduslikkusele viidanud kaebaja avaldas sotsiaalmeedias terviseameti peadirektori asetäitjalt Mihhail Muzõtšinilt saadud vastusele, kus viimane teatas, et silmakeskusel on tegevusluba olemas, kuid erialaspetsialistid, kellelt amet arvamust küsis, avaldasid mõnede sissekannete pärast muret.

Muzõtšini sõnul sisaldas blogi Eesti Lastearstide Seltsi hinnangul vastuolulist ja mitteteaduspõhist infot laste immuniseerimise kohta.

"Amet on seisukohal, et tervishoiuteenuse osutajana info levitamisel tuleb lähtuda arstiteaduses üldtunnustatud meetoditest ja teaduspõhisusest," ütles Muzõtšin.

Lisaks teatas terviseameti peadirektori asetäitja, et 5. detsembril tegi amet silmakeskusele märgukirja ettepanekuga eemaldada blogist mitteteaduspõhist infot sisaldavad sissekanded ning juhtis nende tähelepanu arstieetika koodeksile.

Terviseameti järelevalveosakonnast öeldi ERRile, et Eesti arstieetika koodeksi järgi peab arst oma tegevuses lähtuma teaduslikust meditsiinist. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus tervisega seotud info levitamist ei puuduta, küll aga teeb seda rahvatervise seadus. Selle kohaselt ei tohi isik levitada inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivaid ideid, arvamusi, veendumusi ja muud teavet sõnas, trükis või muul viisil.

Tarbijakaitseseaduse kohaselt käsitletakse ohtliku teenusena teenust, mille osutamise viisiga seonduv viga või teenuse osutamisel kasutatava toote konstruktsiooni või koostise puudus või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist.

Võimalik on algatada järelevalvemenetlus

Kui mõni tervishoiuasutus jagab väärinfot, teeb terviseamet selgitustööd - selgitab kehtivaid õigusakte ja põhimõtteid ning annab võimaluse valeinfot muuta või see eemaldada.

"Reeglina on selgitustöö tulemuslik. Juhul kui isik ei tee koostööd ega muuda või eemalda informatsiooni, on ametil kui riiklikku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutusel võimalus algatada isiku suhtes riiklik järelevalvemenetlus, mille raames on ametil õigus vajadusel kohaldada haldussunnivahendeid," vahendas terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri järelevalveosakonnast saadud teavet.

Tema sõnul on terviseameti praktikas ka varem mõned sarnased juhtumid aset leidnud ning menetluse tulemusel on eksitava informatsiooni levitamine lõpetatud.

Praeguseks on enamik kahtlase sisuga sissekandeid KSA silmakeskuse blogi avalehelt eemaldatud, kuid internetiotsinguga on lood veel leitavad.