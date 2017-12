Uljukajev kohtus: olen koletisliku ja julma provokatsiooni ohver

Uljukajev oli majandusarenguminister alates 2013. aastast. Ta on esimene ametis olev valitsuse liige, kes on Venemaal enam kui 20 aasta jooksul arreteeritud.

Uljukajevi kordas oma varasemat seisukohta, et tema vastu esitatud süüdistused altkäemaksu võtmises on fabritseeritud ning tema vastu suunatud provokatsiooni korraldasid naftakompanii Rosneft juht Igor Setšin ja Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB), vahendasid Meduza, Reuters jt.

Venemaa endine majandusarenguminister Aleksei Uljukajev ütles neljapäeval Moskva kohtusaalis oma lõppsõnaõigust kasutades, et tema näol on tegu koletisliku ja julma provokatsiooni ohvriga.

