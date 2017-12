Sports and Social Clubi nimelises baaris toimunud vahejuhtum leidis aset küll teisipäeva õhtul, kuid avalikkuse ette hakkasid intsidendi asjaolud jõudma alles kolmapäeval, kirjutas Politico.

Nimetatud baar olevat eriti populaarne Briti alamkojas töötavate analüütikute ja ametnike seas.

Ajalehe The Times ajakirjanik märkis, et 60. eluaastates mees viidi sündmuskohalt haiglasse ning ajaleht The Sun lisas, et talle oli joogiklaasiga näkku löödud. Ühe 57-aastase mehe pidas politsei aga raskete kehavigastuste tekitamises kahtlustatuna kinni.

Väidetavalt toimus kaklus baari sissepääsu ees, mida kliendid suitsetamiskohana kasutavad.

Briti ülemkoja pressiesindaja ütles ajalehele The Sun, et seoses juhtumiga, mis leidis aset parlamendihoone territooriumil ning millest võttis osa kaks parlamendihoones töötavat inimest, on algatatud uurimine ning baar on ajutiselt ehk juurdluse lõpuni suletud.