Eesti kavatseb Afganistani saata kuni 40 kaitseväelast

Praegu on riigikogus läbinud esimese lugemise Resolute Support missiooni Eesti senise osaluse pikendamine, mille raames on 2018. aastal plaanis jätkata panustamist neljaliikmelise demineerimismeeskonnaga Põhja-Afganistani regioonis, kus raamriigiks on Saksamaa ja lisaks ühe staabiohvitseriga.

„Näeme, et kõrvuti liitlaste tugevdatud kohalolekuga Eestis, mille põhiraskust kannavad Suurbritannia sõdurid, vajame Ühendkuningriigiga ka täiendavaid koostöövõimalusi ühistel sõjalistel operatsioonidel. Et NATO eelmisel kaitseministrite kohtumisel rõhutati konsensuslikult Resolute Support missiooni täieliku mehitamise vajadust, peame võimalust lühiajaliselt sellel operatsioonil oma panust koostöös brittidega suurendada julgeolekupoliitiliselt väga oluliseks,“ lausus kaitseminister Jüri Luik.

„Eesti panustamine välismissioonidesse on panustamine ka meie enda julgeolekusse. Iga okas loeb – see ei kehti ainult meie kodustel õppustel, vaid ka rahvusvahelistel missioonidel koos liitlastega,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

